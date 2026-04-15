最大30%還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年6月分追加

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年6月開始分の参加自治体が追加されました。
還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
東北
●岩手県
遠野市「くらし応援！遠野市PayPayポイントキャンペーン」
開催期間：2026年6月1日0時～7月31日23時59分
対象店舗：岩手県遠野市内のPayPay加盟店のうち、遠野市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・1ヵ月あたり：5000ポイント
関東
●埼玉県
川口市「お買物は川口で！最大25％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年6月1日0時～6月30日23時59分
対象店舗：埼玉県川口市内のPayPay加盟店のうち、川口市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大25％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：1万ポイント
中部
●愛知県
清須市「清須市でPayPay使ってみたら、あれ？お得でイイじゃん 最大10％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年6月1日0時～6月30日23時59分
対象店舗：愛知県清須市内のPayPay加盟店のうち、清須市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大10％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント
九州
●鹿児島県
さつま町「スマホでピっと応援！キャッシュレス決済キャンペーン（第4弾）」
開催期間：2026年6月1日0時～6月30日23時59分
対象店舗：鹿児島県さつま町内のPayPay加盟店のうち、さつま町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店
ポイント還元率：最大30％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント
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