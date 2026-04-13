TP-Linkのルーターに深刻度”高”の脆弱性

ティーピーリンクは3月19日、同社製の複数のWi-Fiルーターに関する脆弱性情報を公開した。

脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。

●脆弱性の概要 OSコマンドインジェクション（深刻度：高） ・ウェブモジュール（CVE-2026-0630／CVE-2026-22222）

・VPNモジュール（CVE-2026-0631／CVE-2026-22221／CVE-2026-22223）

・クラウド通信モジュール（CVE-2026-22224）

・VPN接続サービス（CVE-2026-22225）

・VPNサーバー構成モジュール（CVE-2026-22226）

・設定バックアップ復元機能（CVE-2026-22227）

・細工された設定ファイルのインポート（CVE-2026-22229）

●想定される影響（一例） ・攻撃者はデバイスの完全な管理者権限を取得でき、構成の整合性、ネットワークセキュリティーおよびサービスの可用性に深刻な損害を与えることが可能

ティーピーリンクでは脆弱性の影響を受ける3製品に対して、修正版のファームウェアを提供中だ。