TP-Linkのルーターに深刻度”高”の脆弱性

ティーピーリンクは3月19日、同社製の複数のWi-Fiルーターに関する脆弱性情報を公開した。
脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。
●脆弱性の概要
OSコマンドインジェクション（深刻度：高）
・ウェブモジュール（CVE-2026-0630／CVE-2026-22222）
・VPNモジュール（CVE-2026-0631／CVE-2026-22221／CVE-2026-22223）
・クラウド通信モジュール（CVE-2026-22224）
・VPN接続サービス（CVE-2026-22225）
・VPNサーバー構成モジュール（CVE-2026-22226）
・設定バックアップ復元機能（CVE-2026-22227）
・細工された設定ファイルのインポート（CVE-2026-22229）
●想定される影響（一例）
・攻撃者はデバイスの完全な管理者権限を取得でき、構成の整合性、ネットワークセキュリティーおよびサービスの可用性に深刻な損害を与えることが可能
ティーピーリンクでは脆弱性の影響を受ける3製品に対して、修正版のファームウェアを提供中だ。
●脆弱性の影響を受ける製品とファームウェアバージョン
・Archer BE230 v1.2：1.2.4 Build 20251218 rel.70420未満
・Archer AXE75 v1.0：1.5.3 Build 20260209 rel. 71108未満
・Deco BE25 v1.0：1.1.1 Build 20250822以下
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