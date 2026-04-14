住信SBI銀行、QRコードログインを一時停止　不正利用対策で

住信SBIネット銀行は4月8日、フィッシング等による不正利用対策として、「QRコードログイン」の機能を一時停止したことを公表した。

本件は攻撃者が顧客をフィッシングサイトへ誘導し、金融機関の認証情報を盗み取ろうとする手口が増加していることを受けた対応。

同行では関連する状況の確認を進めており、対応が整い次第、同機能の提供再開について案内するとしている。