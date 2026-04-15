モバイルバッテリー機内持ち込み、2個までに　充電も禁止へ　4月24日から

国土交通省（国交省）は4月14日、国際民間航空機関（ICAO）の規定改訂を受け、航空機内へのモバイルバッテリーの持ち込みに関するルールを変更することを公表した。2026年4月24日から適用する。

変更後のルールは、従来のルールをベースに、機内（客室内）持ち込みが可能なモバイルバッテリーの個数や出力、機内での扱い方などの項目を追加したものだ。

概要は以下のとおり。

●変更後のルール（概要） ■禁止行為 搭乗前 ・モバイルバッテリーを入れた手荷物の預入（受託）

・ワット時定格量が160Whを超えるモバイルバッテリーの機内への持ち込み

計算式（mAh→Wh）：ワット時定格量（Wh）＝定格容量（mAh）×定格電圧（V）÷1000 搭乗後 ・モバイルバッテリーを座席上の収納棚に収納する

・機内の電源からモバイルバッテリーに充電する

・機内でモバイルバッテリーから他の機器に充電する ■モバイルバッテリーの機内持ち込みは2個まで ※ 持ち込むモバイルバッテリーのワット時定格量により、同時に持ち込める予備のリチウムイオン電池（デジタルカメラの予備バッテリー等）の数が異なる A.100Wh以下のモバイルバッテリーを2個持ち込む場合 ・予備のリチウムイオン電池（100Wh以下）：個数制限なし

・予備のリチウムイオン電池（100Wh超～160Wh以下）：最大2個 B.100Wh超～160Wh以下のモバイルバッテリーを2個持ち込む場合 ・予備のリチウムイオン電池（100Wh以下）：個数制限なし

・予備のリチウムイオン電池（100Wh超～160Wh以下）：持ち込み不可 C.100Wh以下と100Wh超～160Wh以下のモバイルバッテリー1個ずつ持ち込む場合 ・予備のリチウムイオン電池（100Wh以下）：個数制限なし

・予備のリチウムイオン電池（100Wh超～160Wh以下）：最大1個 ■その他 ショート防止措置の実施 ・端子に絶縁テープを貼る、ケースや収納袋に入れる、複数のバッテリーや金属類を同じ袋に入れないといった方法で、ショートを防止すること

上記のうち、「預入（受託）手荷物扱いの禁止」「機内電源からモバイルバッテリーへの充電の禁止」「ワット時定格量制限（160Wh）」「機内持ち込み個数の制限（最大2個）」「ショート防止措置の実施」の各項目については、違反した場合、航空法により罰則が科される可能性がある。

なお、本ルールはあくまで最低限の基準を定めたもので、航空会社によっては、より厳しいルールを設けている場合もあるため注意したい。