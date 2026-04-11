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Amazonセール情報大紹介！ 第1617回

もう暑いよね。ここだけ冷やせる、工事なしで使えるスポットクーラーが24,999円

2026年04月11日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで17％オフ】タンスのゲン「スポットクーラー 家庭用（2.3kW／猛暑対応モデル）」をチェック！

　タンスのゲンの「スポットクーラー 家庭用（2.3kW／猛暑対応モデル）」がAmazonで割引対象。過去価格29,999円のところ、17％オフの24,999円で販売中。

　急に気温が上がってきたこのタイミング。まだ本格的な夏じゃないけど、何も対策がないと普通にきつい。エアコンを使えればいいけど、掃除していなかったり、そもそも設置できない部屋だとそうもいかない。そんなときに頼れるのが、工事なしで使えるスポットクーラーだ。

アマゾンでタンスのゲン「スポットクーラー 家庭用（2.3kW／猛暑対応モデル）」を入手

①ちゃんと“冷たい風”が出る

　この手の製品で気になるのは、本当に涼しくなるのかという点。このモデルは冷却能力2.3kW、6〜10畳目安で、扇風機とは違い、冷風が出るタイプ。近くで使えばしっかり涼しさを感じられる。

②設置は必要。でも一式そろっている

　工事は不要だが、排熱ダクトを外に出すための設置は必要になる。その点、このモデルは窓パネルが4枚付属し、テラス窓にも対応。最初から必要なパーツが一通りそろっているので、やること自体は分かりやすい。断熱ダクトカバーも付属し、排熱まわりの熱対策も考えられている。

③冷やすだけで終わらない使い方ができる

　冷風だけでなく、除湿や送風にも対応し、湿気が気になる時期にも使える。除湿能力は最大25L/日。タイマーもあり、使い方を細かく調整しやすい。

アマゾンでタンスのゲン「スポットクーラー 家庭用（2.3kW／猛暑対応モデル）」を入手
 

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