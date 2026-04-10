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Prime Video、Amazon Music Prime、Prime ReadingもOK

Amazonを学割感覚で使い倒せる「Prime Student」は今が登録チャンス！

2026年04月10日 17時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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あなたが学生なら、春は「Prime Student」に登録する良い機会！

Amazonプライムが学割で使える!?

　この4月から大学などに進学してさっそく学割の恩恵に預かっている人も多いことでしょう。かつてない値上げの波に見舞われている昨今、高価なパソコンやアプリを割引購入できるのは学生ならではの特権です。

　そして、みなさんおなじみの有料会員サービス「Amazonプライム」にも事実上の学割があることをご存知でしょうか？　今回はAmazonのさまざまなサービスがお得に使える「Prime Student」をご紹介します。

「Prime Student」無料体験を試してみる
 

　「Prime Student」は、Amazonが提供する学生向けの有料会員プログラム。年額2950円または月額300円（どちらも税込）で登録できます。通常のAmazonプライムとの大きな違いは、Prime Studentの対象者は日本国内の大学、大学院、短期大学、専門学校、高等専門学校に在籍する学生に限るという点です。

ほぼ半額でAmazonプライムと同等の特典を得られる！

　そして登録特典として下記のようなメリットがあります。

1. Amazonプライムと同等の特典がほぼ半額で使える
2. お急ぎ便・お届け日時指定便が利用可能に
3. 「Prime Video」「Amazon Music Prime」「Prime Reading」を楽しめる
4. フォトストレージ「Amazon Photos」で写真を無制限に保存できる
5. 書籍を3冊以上購入すると最大10％ポイント還元
6. プライム感謝祭などの有料会員向けセールに参加できる

ほぼ半額でAmazonプライムが利用できるようなもの

　2026年4月時点でAmazonプライムは年額5900円、月額600円（どちらも税込）ですから、基本的には「Amazonプライムがほぼ半額で使えるようなもの」と考えれば良いでしょう。ただし、学生向けですから卒業後は使えません。そして中高生は対象外ですので注意しましょう。

　「Prime Student」への登録方法はシンプルです。Amazonのアカウントにログインまたは会員登録した後、学生である証明をします。具体的には学籍番号、学生用Eメール、在学証明書のいずれかを提出できればOK。最後に会費の支払方法や住所を登録して完了です。

学籍番号、学生用Eメール、在学証明書のどれか1つをAmazonに提出できればOK

　執筆現在、6ヵ月間の無料体験期間が設けられていますので、登録のチャンスと言えるでしょう。なお、6ヵ月経った時点であらためて年額／月額を選んで自動更新できます。

　まさに学生の特権と言えるサービスですので、Amazonを頻繁に利用する対象者であれば、まずは6ヵ月間の無料体験をおすすめします。「Prime Student」をじっくり使い倒して、楽しい学生生活を送りましょう！

「Prime Student」無料体験を試してみる
 

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