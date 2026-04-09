コナミデジタルエンタテインメントは4月9日、剣と魔法の育成シミュレーションRPG「パワプロアドベンチャーズ（以下、パワアド）」について、新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」の配信を開始した。

本作は、「パワフルプロ野球」でおなじみの育成モード「サクセス」を用いてキャラクターを育成するRPG。第1弾のシナリオ「パワフルアカデミー」では剣士・弓使い・魔法使い・魔闘士の4ジョブを育成できた。

今回実装された2つ目の育成シナリオでは、新たに「重戦士・僧侶」と「魔法使い」のジョブを育成できる。シナリオによって獲得できる特殊能力が異なるため、最大6人のパーティーをどの組み合わせにするか、考えながら育成する必要も。

ユーザーからは「サクセス楽しいぃぃぃ！」「2ndシナリオ配信おめでとう」「もっともーっと盛り上がりますように」「低レアキャラもちゃんとお話あるからイベントが楽しい」「重戦士つくるぞー」「ええやんええやん、これから楽しむで」「回復役は必須だよなぁ!?」など、楽しんでいる声が寄せられていた。

また、リリースから2週間で新シナリオが実装されたことについて、ハイペースに感じられるという声も。続々とイベントを投下し、ユーザーをガッチリ確保する狙いと思われる。

「パワプロアドベンチャーズ」は基本プレイ無料で配信中。豪華報酬が手に入る「ビンゴチャレンジ」も始まっているので、この機会にぜひプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：パワプロアドベンチャーズ（パワアド）

ジャンル：育成シミュレーションRPG

配信：KONAMI

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2026年3月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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