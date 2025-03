コナミデジタルエンタテインメントは3月27日、発売中の「パワフルプロ野球2024-2025」(以下「パワプロ2025」)において、2025年シーズン開幕版への無料アップデートを実施した。

これにより最新の選手データで遊ぶことができ、注目のルーキー・石塚裕惺選手(読売ジャイアンツ)や村上泰斗選手(福岡ソフトバンクホークス)、新外国人選手など、1月27日までに入団が発表された90名の選手を収録している。

また、発売時から搭載している大谷翔平選手のデータをベースに、別バージョンとして「世界制覇・大谷」を新たに追加。専用の特殊能力として投手特殊能力「SHO-TIME」、野手特殊能力「Big Fly」が新しく搭載されている。

しかしこの新しい大谷選手、“ぶっ壊れ”と称されるほど強力な選手となっているのだが、Xでは大谷選手のファンから「走力Bはもうひと声欲しい」「大谷がコントロールEという衝撃」「3割打者でミートBか」「もう守備以外全部AかSでいいだろ」などと不満の声も。

ただ、パワプロユーザーからすると「盗塁A走塁Bが付いてるから走力Bは妥当」「ミートが高すぎると打率型になる。大谷はパワー型なのでこんなもん」など、データを分析したうえで「妥当」な評価であると捉えているようだ。

アップデートされた「パワフルプロ野球」、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:パワフルプロ野球2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:発売中(2024年7月18日)

価格:

通常版:8470円(パッケージ版/ダウンロード版)

パワフルエディション:1万670円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人

CERO:A(全年齢対象)

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Dataが独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。

提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売などを行なうことを固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment