コナミデジタルエンタテインメントは1月14日、新作モバイルゲーム「パワプロアドベンチャーズ（以下、パワアド）」を、2026年春より配信すると発表した。本日より事前登録も開始している。

本作は、剣と魔法のファンタジー世界を舞台に「パワプロ」シリーズおなじみの「サクセス」で冒険者を育成する育成シミュレーションRPG。

剣士や魔法使いなどさまざまなジョブ、火や水などの属性を選んで自分だけの理想の冒険者を育成（サクセス）し、「バトル」でモンスターに挑む。戦闘はオートなので気軽に楽しめるとのこと。

この発表にユーザーからは「野球どこいったｗ」「ぱ、パワポケ」「サクセスは育成ゲーとして万能」「普通におもしろそう！」「出たらやってみたい」など、困惑と期待の声が寄せられている。

また、他のプレイヤーと対戦できる「パワコロシアム」といった要素もある模様。「パワアド」は2026年春に基本プレイ無料で配信予定。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：パワプロアドベンチャーズ（パワアド）

ジャンル：育成シミュレーションRPG

配信：KONAMI

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年春

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©Konami Digital Entertainment