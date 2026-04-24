隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」40周年、コラボ企画が次々始動
コナミデジタルエンタテインメントは4月24日、隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」が4月25日に40周年を迎えることを記念し、特設サイトを公開した。
本コマンドは、ゲームファン以外にも広く知られる隠しコマンド。俗称「コナミコマンド」とも言われ、1986年4月25日に発売されたファミリーコンピュータ（以下FC）版「グラディウス」で初めて搭載。入力するとデバッグ向けに、自機が最強武装になるなどの効果があった。
これを記念し、「グラディウス」をはじめとするレトロゲーム6タイトル、全98曲の楽曲を、本日より各種ダウンロード＆ストリーミングサービスで配信開始している。
●グラディウス(FC)
●沙羅曼蛇(FC)
●グラディウスII(FC)
●グラディウスIII(SFC)
●ネメシス(GB)
●ネメシスII(GB)
また、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand（マーチオンデマンド）」 にて、40周年記念デザインTシャツの販売を開始。
隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」や、「グラディウス」40周年記念ロゴなどをモチーフに、ゲームファンが日常でも楽しめるデザインを展開しているという。購入はこちらから。
さらに漫画家・服部昇大氏による40周年お祝い漫画もXで公開中。あわせてチェックしてみよう。
【紹介マンガ】 服部昇大先生が描く— 【KONAMI】PROJECT ZIRCON公式「新作ゲームをみんなで創る」 (@Project_Zircon) April 22, 2026
「コナミマニアのナミちゃん」特別編（前編）
ファミコン版グラディウス40周年
「日ペンの美子ちゃん」とのコラボが実現！
永遠の17歳「美子ちゃん」が1984年の当時を語る！
公式Xをフォローして後編を待とう！#40周年#FCグラディウス40th#日ペンの美子ちゃんpic.twitter.com/TTowWyNMuZ
グラディウスは4/25で40周年！🎉懐ゲー攻略動画にハマっている日ペンの美子ちゃんです🙌⁰美子のプレイで何百機が散っていったか…復活困難なシビアさがたまらないのよねぇ⁰個人的にコナミ独特の音源が好き💖96曲サブスクで配信中よ！⁰#40周年⁰#コナミマニアのナミちゃん⁰#日ペンの美子ちゃんpic.twitter.com/68Vtfumy40— 【公式】6代目 日ペンの美子ちゃん (@nippen_mikochan) April 22, 2026
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