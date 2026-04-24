コナミデジタルエンタテインメントは4月24日、隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」が4月25日に40周年を迎えることを記念し、特設サイトを公開した。

本コマンドは、ゲームファン以外にも広く知られる隠しコマンド。俗称「コナミコマンド」とも言われ、1986年4月25日に発売されたファミリーコンピュータ（以下FC）版「グラディウス」で初めて搭載。入力するとデバッグ向けに、自機が最強武装になるなどの効果があった。

これを記念し、「グラディウス」をはじめとするレトロゲーム6タイトル、全98曲の楽曲を、本日より各種ダウンロード＆ストリーミングサービスで配信開始している。

●グラディウス(FC)

●沙羅曼蛇(FC)

●グラディウスII(FC)

●グラディウスIII(SFC)

●ネメシス(GB)

●ネメシスII(GB)

また、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand（マーチオンデマンド）」 にて、40周年記念デザインTシャツの販売を開始。

隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」や、「グラディウス」40周年記念ロゴなどをモチーフに、ゲームファンが日常でも楽しめるデザインを展開しているという。購入はこちらから。

さらに漫画家・服部昇大氏による40周年お祝い漫画もXで公開中。あわせてチェックしてみよう。

©Konami Digital Entertainment

©2026 Konami Digital Entertainment