任天堂は10月20日、Nintendo Switch Online（※）加入者を対象に、週末限定で対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」を、10月24日から4週連続で開催すると発表した。各週ごとに異なるタイトルが遊び放題となる。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

第1弾「パワフルプロ野球2024-2025」：10月24日12時～10月26日17時59分

第2弾「ディズニー イリュージョンアイランド ～ミッキー＆フレンズの不思議な冒険～」：10月31日12時～11月2日17時59分

第3弾「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」：11月7日12時～11月9日17時59分

第4弾「Hollow Knight（ホロウナイト）」：11月14日12時～11月16日17時59分

●第1弾「パワフルプロ野球2024-2025」

10月24日12時～10月26日17時59分

最初はコナミの人気野球ゲーム「パワフルプロ野球2024-2025」がトライアル対象に。

オリジナル選手を作成する「サクセス」や、監督になって甲子園優勝を目指す「栄冠ナイン」、ひとりの選手になってプロ野球人生を歩む「マイライフ」など、時間がいくらあっても足りないモードを多数収録！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069626

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。

提供情報を手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment

●第2弾「ディズニー イリュージョンアイランド ～ミッキー＆フレンズの不思議な冒険～」

10月31日12時～11月2日17時59分

2週目は最大4人の協力プレイが楽しめる「ディズニー イリュージョンアイランド ～ミッキー＆フレンズの不思議な冒険～」。

本作は、神秘的な島を走ったり、泳いだり、スイングしたり、ジャンプして冒険する2Dアクションアドベンチャーゲーム。キャラクターごとに異なるアクションを駆使して島の謎を解き明かそう。

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000058467

© 2023 Disney

●第3弾「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」

11月7日12時～11月9日17時59分

3週目は日本一ソフトウェアより、夜道を探索するアクションホラーゲーム「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」が登場。消えてしまった大切なものを探して、不気味な夜の街に繰り出す幼い少女。子どものころに抱いていた「夜の怖さ」を思い出せる人気シリーズだ。

また、「夜廻」シリーズスタッフによる新作「ほの暮しの庭」も2026年7月30日発売予定。ほのぼのとした田舎暮らしを楽しめる生活シミュレーションゲームと謳われているが……？

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000007342

©2015-2018 Nippon Ichi Software, Inc.

©2026 Nippon Ichi Software, Inc.

●第4弾「Hollow Knight（ホロウナイト）」

11月14日12時～11月16日17時59分

4週目はTeam Cherryが贈る人気インディーアクションゲーム「Hollow Knight（ホロウナイト）」がいっせいトライアルの対象に。滅びゆくムシ達の王国を舞台に、汚染された生物と戦い、ちょっと変わったムシたちと交流しながら、王国の中枢に秘められた太古の秘密を解き明かす冒険の旅を楽しめる。

また、本作の続編「Hollow Knight: Silksong」も9月に発売したばかり。1作目のトライアルで興味をもった人は、ぜひ続編も遊んでみてほしい。

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000003209

Hollow Knight © 2018 Team Cherry