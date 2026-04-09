ソニー、「007 First Light」モデルのPS5コントローラー発売 5月27日から
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月9日、特別なPS5コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー “007 First Light” リミテッドエディション」を5月27日に発売すると発表した。価格は1万2480円となる。
これは、IO Interactiveが5月27日に発売するアクションゲーム「007 First Light」に合わせたコラボ製品。4月17日より全国の取扱店にて予約受付を開始する（数量限定）。
タッチパッド部分には「007」のロゴが刻印され、さながら銃口を示すかのようなデザインに。13年以上ぶりとなる、ジェームズ・ボンドのゲームへの帰還をひと目で感じられるように仕上げたという。
この発表にユーザーは「ゴールドカラーかっこいい」「黄金銃やゴールデン・アイが頭に浮かんだ」「めちゃくちゃいい」「コントローラーはいくつあってもいいですからね」と、購買意欲をそそられている様子だ。
ぜひゲームと合わせて本製品を購入し、007の世界に浸ってみてはいかがだろうか。
「DualSense® ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション」が5月27日（水）発売！— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) April 8, 2026
全国のPlayStation®取扱店にて、4月17日（金）から数量限定で順次予約受付を開始。
詳しくはこちら⇒ https://t.co/jyd8Ab1nD6pic.twitter.com/2YilfHcyVi
【ゲーム情報】
タイトル：007 First Light
ジャンル：アクション
販売：IO Interactive
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：2026年5月27日
価格：8910円
CERO：D（17歳以上対象）
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