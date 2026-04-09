ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月9日、特別なPS5コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー “007 First Light” リミテッドエディション」を5月27日に発売すると発表した。価格は1万2480円となる。

これは、IO Interactiveが5月27日に発売するアクションゲーム「007 First Light」に合わせたコラボ製品。4月17日より全国の取扱店にて予約受付を開始する（数量限定）。

タッチパッド部分には「007」のロゴが刻印され、さながら銃口を示すかのようなデザインに。13年以上ぶりとなる、ジェームズ・ボンドのゲームへの帰還をひと目で感じられるように仕上げたという。

この発表にユーザーは「ゴールドカラーかっこいい」「黄金銃やゴールデン・アイが頭に浮かんだ」「めちゃくちゃいい」「コントローラーはいくつあってもいいですからね」と、購買意欲をそそられている様子だ。

ぜひゲームと合わせて本製品を購入し、007の世界に浸ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：007 First Light

ジャンル：アクション

販売：IO Interactive

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年5月27日

価格：8910円

CERO：D（17歳以上対象）

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