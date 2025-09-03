あらかわいい ソニー「アストロボット」PS5コントローラー、笑顔になって再登場
2025年09月03日 15時00分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月3日、PlayStation 5用ソフト「アストロボット」の特別デザインコントローラーを復活販売すると発表した。
「DualSense ワイヤレスコントローラー "アストロボット" ジョイフル リミテッドエディション」は、10月30日に1万2480円で発売。9月12日から全国のPlayStation取扱店にて予約受付開始する。
前回の販売分とは、アストロの表情が異なる。「（●●）→（^^）」と、ニュートラルな表情から笑顔になった形だ。
この発表を受けてユーザーからは「すごく欲しい…」「可愛い」「1P2P用にもう1台買うか」など、購入に前向きな声が寄せられている。
なお、ASCIIではゲーム「アストロボット」のレビュー記事も掲載中。あわせて読んでもらえれば幸いだ。
・アソビ心が躍動する『アストロボット』プレイレビュー！万人にオススメの傑作と呼ぶにふさわしい作品
https://ascii.jp/elem/000/004/220/4220403/
【ゲーム情報】
タイトル：アストロボット
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：Team ASOBI
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：発売中（2024年9月6日）
価格：
通常版：7980円（パッケージ／ダウンロード）
デジタルデラックス版：8980円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
© 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
