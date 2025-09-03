ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月3日、PlayStation 5用ソフト「アストロボット」の特別デザインコントローラーを復活販売すると発表した。

「DualSense ワイヤレスコントローラー "アストロボット" ジョイフル リミテッドエディション」は、10月30日に1万2480円で発売。9月12日から全国のPlayStation取扱店にて予約受付開始する。

前回の販売分とは、アストロの表情が異なる。「（●●）→（^^）」と、ニュートラルな表情から笑顔になった形だ。

この発表を受けてユーザーからは「すごく欲しい…」「可愛い」「1P2P用にもう1台買うか」など、購入に前向きな声が寄せられている。

なお、ASCIIではゲーム「アストロボット」のレビュー記事も掲載中。あわせて読んでもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル：アストロボット

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Team ASOBI

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2024年9月6日）

価格：

通常版：7980円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックス版：8980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.