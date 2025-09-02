ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月1日、プレイステーション公式X（Twitter）およびPlayStation Blogにて、PlayStationの配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。日本時間の2025年9月4日午前3時より放送する。

今回の「State of Play」では、IO Interactiveの開発チームによる、ジェームズ・ボンドの最新スパイ・アクションアドベンチャー「007 First Light」の新情報を解禁。MI6の新米エージェントとしてボンドが挑む最初のミッションを、30分にわたるプレイ映像で紹介する。

高速カーチェイスから、徒歩でのステルス潜入、銃撃戦まで、あらゆるアクションを披露。さらに、プレイ映像のあとには、IO Interactiveによる緊迫感あふれるスパイアクションについての解説も予定しているとのこと。

ユーザーからは「30分も!?」「007楽しみ」「Hitmanから待ち侘びていました」「ボンドファンは必見だね」と番組を楽しみにする声が寄せられている。日本時間では深夜となるが、アーカイブなどでぜひ番組をチェックしよう。

【参考映像：6月のState of Playより】

【ゲーム情報】

タイトル：007 First Light

ジャンル：アクション

販売：IO Interactive

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年予定

価格：未定

CERO：未定

© 2025 IO Interactive A/S. 007 FIRST LIGHT (certain audiovisual components) © 2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 007 FIRST LIGHT, JAMES BOND, and related James Bond trademarks authorized for use by IO Interactive A/S under license from Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Developed in association with Delphi Interactive LLC. All Rights Reserved.