IO Interactiveは5月27日、新作スパイアクション・アドベンチャー「007 ファーストライト（007 First Light）」を発売した。対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games）となり、Nintendo Switch 2向けには今夏リリース予定となる。

本作は、元英国海軍艦隊航空隊の26歳であるジェームズ・ボンドがMI6にスカウトされ、過酷な任務を通して「00」ナンバーを勝ち取るまでの軌跡を描くオリジナルストーリーが展開する。

同社の代表作である「HITMAN」シリーズで培ったステルスアクションのノウハウを生かし、1つの任務におけるクリア方法は無数に用意。変装して隠れてもいいし、銃撃で正面突破してもいい。

「遊べるボンド映画」と言えるくらい自由なアクションを楽しめる本作。メインストーリーは20時間ほどで、そこから縛りプレイやチャレンジなどのエンドコンテンツが解禁される。

IO Interactiveが導き出した「007の最適解」。すでにSteamでは“非常に好評”の評価を獲得し、ユーザーからは「映画のオマージュが好きな人はニヤニヤ」「グラがめちゃ綺麗なのにゲームは軽い」「原作知らずにやってるが置いていかれず楽しんでる」「29年ぶりの007が面白くないわけがないよなぁ」など、楽しむ声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：007 First Light

ジャンル：アクション

販売：IO Interactive

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2026年5月27日）

価格：8910円

CERO：D（17歳以上対象）

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