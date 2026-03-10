任天堂は3月10日、映画の最新情報をお届けする「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.3.10」を放送。そのなかで、公式アプリ「Nintendo Today!」を使った特別なコンテンツを紹介した。

Nintendo Today!では、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に関するさまざまなコンテンツが楽しめる。アプリを開くと1日1枚、映画に登場するキャラクターやアイテムなどのデジタルカードが届く。「スーパーマリオ」40周年を記念し、カードは全部で40種類あるとのこと。

また、4月24日より劇場に設置される“特別スタンディ”を撮影し、アプリからチェックインするとオリジナル特別壁紙を入手できる。劇場内限定の特別フォトフレームを使えば観賞日と観賞劇場の名前が入った記念写真の撮影もできるという。

さらに、映画の入場者プレゼント第一弾も公開。Nintendo Today!で手に入るデジタルキャラクターカード40種類から5種類を実際にカード化したセットをプレゼントする。

5枚セットで中身はすべて同じ。40種類コンプリート目指して映画を何周も観る必要はなさそうだ。「非売品のため、転売はご遠慮ください」という注意書きも。

ますます盛り上がる映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」。4月24日の上映開始を楽しみに待とう。

