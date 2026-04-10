Amazonセール情報大紹介！ 第1611回
携帯ゲーム機を“据え置き機化”する、RGB付き6ポート万能ドック Switch感覚でそのまま大画面！
2026年04月10日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで12％オフ】
Razer ポータブルゲーミングドック「Razer Handheld Dock Chroma」をチェック！
Razerのポータブルゲーミングドック「Razer Handheld Dock Chroma」がAmazonで割引対象。参考価格12,709円のところ、12％オフの11,180円で販売中。
外ではそのまま遊んで、家に帰ったら大画面で続き。理想はシンプルだけど、実際はケーブルやスタンドの準備が必要になる。
Razerの「Razer Handheld Dock Chroma」は、その切り替えをスムーズにする。置いてUSB-Cを挿すだけで、そのままプレイ環境を整えられる。
大画面＋周辺機器をまとめて使える
HDMIやUSB Type-A×3、有線LAN、USB Type-CのPD入力を備えた6ポート構成。USB-Cで接続し、ディスプレイ出力やコントローラー接続、給電に対応する。ハンドヘルド機をそのまま使うだけでなく、モニターや周辺機器を組み合わせて使いたい人には、この形が分かりやすい。
置いたまま使えるから、準備の手間が増えない
折りたたみ式のスタンドを一体化していて、そのまま本体を置いて使える設計。角度調整にも対応しているので、別でスタンドを用意する必要がない。ドックとスタンドを分けて置くよりも、使うたびの準備がシンプルになる。
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