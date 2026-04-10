Amazonセール情報大紹介！ 第1610回
ゲームも編集もやるなら、このくらい欲しい。RTX5060＋32GBで21万円台、16インチ144Hzノートでコスパ良く遊ぶ
2026年04月10日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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ゲームだけでなく、動画編集や重めの作業も視野に入れると、スペックは中途半端にしたくない。ただ、30万円近いモデルはさすがに手を出しにくい。RTX 5060にメモリ32GBまで入れると価格は上がりやすい中で、21万円台に収まっているこの1台は、最初からある程度の余裕を持たせて選びたい人ならチェックしたいところだ。
ウィンドウを並べても詰まらない。16インチ×144Hzの余裕
16インチの広さがあるので、ゲームだけでなく編集ソフトや資料も並べて使いやすい。144Hz対応でスクロールや画面の動きも滑らかで、操作中の引っかかりを感じにくい。画面の余裕があることで、作業と遊びのどちらでもストレスを減らして使える。
スペックを無駄にしない。熱と接続で止まらない設計
RTX 5060と32GBメモリを積んでいても、熱で性能が落ちたり、接続のたびに手間がかかると使いにくい。このモデルはデュアルファンとヒートパイプを備えた冷却設計で、負荷がかかる場面も安定して動かしやすい。各種ポートも用意されており、外部機器と組み合わせて環境を広げやすい。
スペックだけで終わらない。日常操作までちゃんと使いやすい
タッチパッドは従来モデルより広く、操作しやすいサイズになっている。明るさや音量の調整もタッチパッドのジェスチャーで行えるため、操作の流れを止めにくい。スペックだけでなく、普段の操作でも扱いやすい。
製品スペック
【GPU】GeForce RTX 5060 Laptop GPU
【CPU】インテル Core 7 240H
【メモリ】32GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16型／144Hz
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