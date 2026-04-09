迷ったらこれでいい、万能すぎる16型ノート。24GB＋1TB＋有機ELで20万円切り、しかもOffice付き

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで5％オフ】

Lenovo ノートパソコン「IdeaPad Slim 5（83HY005NJP）」をチェック！

Lenovoのノートパソコン「IdeaPad Slim 5（83HY005NJP）」がAmazonで割引対象。参考価格208,780円のところ、5％オフの197,890円で販売中。

ノートPCって、結局どこかを妥協しがち。メモリを増やすか、ストレージを上げるか、それともディスプレーを我慢するか。

でも、このIdeaPad Slim 5はちょっと違う。24GBメモリに1TB SSD、有機ELディスプレイまで揃っている。あとから何かを足す必要がない。

16インチでも、画面で差が出る

このモデルは、ただ大きいだけの16インチではない。2.8Kの有機ELディスプレイで、文字も映像もはっきり見やすい。120Hz対応なので、スクロールも引っかかりにくく、ブラウザや資料を行き来するときのストレスが少ない。

作業用として、無理なく使い続けられる

メモリ24GBにSSD 1TB、さらにOffice Home & Business 2024付き。ブラウザを開きっぱなしにしても重くなりにくく、データも余裕を持って置ける。あとから増設を考えなくていいので、仕事用でも普段使いでも、そのまま使い続けやすい。

つなぐ・使うで困りにくい

USB Type-Cが2つ（充電・映像出力対応）、USB Type-Aも2つ、HDMIもある。Wi-Fi 7対応で通信まわりも新しい規格に対応している。使っていて困る場面が出にくい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340

【メモリ】24GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】16.0型 2.8K OLED（120Hz）

【Office】Office Home & Business 2024

【重量】約1.69kg