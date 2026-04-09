Amazonセール情報大紹介！ 第1609回
迷ったらこれでいい、万能すぎる16型ノート。24GB＋1TB＋有機ELで20万円切り、しかもOffice付き
2026年04月09日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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Lenovoのノートパソコン「IdeaPad Slim 5（83HY005NJP）」がAmazonで割引対象。参考価格208,780円のところ、5％オフの197,890円で販売中。
ノートPCって、結局どこかを妥協しがち。メモリを増やすか、ストレージを上げるか、それともディスプレーを我慢するか。
でも、このIdeaPad Slim 5はちょっと違う。24GBメモリに1TB SSD、有機ELディスプレイまで揃っている。あとから何かを足す必要がない。
16インチでも、画面で差が出る
このモデルは、ただ大きいだけの16インチではない。2.8Kの有機ELディスプレイで、文字も映像もはっきり見やすい。120Hz対応なので、スクロールも引っかかりにくく、ブラウザや資料を行き来するときのストレスが少ない。
作業用として、無理なく使い続けられる
メモリ24GBにSSD 1TB、さらにOffice Home & Business 2024付き。ブラウザを開きっぱなしにしても重くなりにくく、データも余裕を持って置ける。あとから増設を考えなくていいので、仕事用でも普段使いでも、そのまま使い続けやすい。
つなぐ・使うで困りにくい
USB Type-Cが2つ（充電・映像出力対応）、USB Type-Aも2つ、HDMIもある。Wi-Fi 7対応で通信まわりも新しい規格に対応している。使っていて困る場面が出にくい。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340
【メモリ】24GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】16.0型 2.8K OLED（120Hz）
【Office】Office Home & Business 2024
【重量】約1.69kg
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