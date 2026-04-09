Amazonセール情報大紹介！ 第1608回
夜でも映り方が変わりにくい。前後カメラ＋STARVIS 2のドラレコが2万円台
2026年04月09日 16時00分更新
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ドラレコは昼の映像だけでは違いが分かりにくいが、夜になると映り方に差が出やすい。街灯の少ない道や雨天時では、ナンバーや周囲の状況が見えにくくなることもある。だからこそ、選ぶなら夜まで含めて見直したい。
前後を広くカバーできる
前後2カメラで、どちらもFull HDの200万画素。さらに対角168度の広角レンズで、前後だけでなく左右まで含めて広く記録できる。前だけでは拾いきれない場面もあるだけに、最初から前後を押さえられるのは安心につながる。
夜でも映り方が変わりにくい
前後ともにSTARVIS 2を搭載し、暗い場所でもノイズを抑えた映像を記録できる。街灯の少ない道や夜間走行でも、映像を残しやすい。夜で差が出る部分をカバーしている。
手間をかけずに使い続けやすい
32GBのmicroSDカードが付属していて、買ってすぐ使える。さらにメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットの手間を減らしやすい。エンジンON直後から録画を始める高速起動や3年保証も備える。
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