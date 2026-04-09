夜でも映り方が変わりにくい。前後カメラ＋STARVIS 2のドラレコが2万円台

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【Amazonタイムセール】

コムテック ドライブレコーダー「ZDR055（STARVIS 2搭載）」をチェック！

コムテックのドライブレコーダー「ZDR055（STARVIS 2搭載）」がAmazonタイムセール対象。参考価格36,182円のところ、44％オフの20,438円で販売中。

ドラレコは昼の映像だけでは違いが分かりにくいが、夜になると映り方に差が出やすい。街灯の少ない道や雨天時では、ナンバーや周囲の状況が見えにくくなることもある。だからこそ、選ぶなら夜まで含めて見直したい。

前後を広くカバーできる

前後2カメラで、どちらもFull HDの200万画素。さらに対角168度の広角レンズで、前後だけでなく左右まで含めて広く記録できる。前だけでは拾いきれない場面もあるだけに、最初から前後を押さえられるのは安心につながる。

夜でも映り方が変わりにくい

前後ともにSTARVIS 2を搭載し、暗い場所でもノイズを抑えた映像を記録できる。街灯の少ない道や夜間走行でも、映像を残しやすい。夜で差が出る部分をカバーしている。

手間をかけずに使い続けやすい

32GBのmicroSDカードが付属していて、買ってすぐ使える。さらにメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットの手間を減らしやすい。エンジンON直後から録画を始める高速起動や3年保証も備える。