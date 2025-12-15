セール期間は、Nintendo Switch版が12月29日23時59分まで、PC（Steam）版は12月30日3時まで。
Switch／Steam版『太陽のしっぽ』が20％オフ！12月16日より発売記念セールを開催
アートディンクは12月15日、「ARTDINK GAME LOG」プロジェクト第一弾『ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ』［Nintendo Switch／PC（Steam）］について、発売を記念して20％オフの特別セールを実施すると発表。価格は通常なら2420円のところ、1936円となる。
セール期間は、ニンテンドーeショップが2025年12月16日～12月29日23時59分まで。Steamストアが、12月16日～12月30日3時までだ。
「世紀の奇ゲー」とも呼ばれた名作、「太陽のしっぽ」が織り成す不思議な原始の世界を、この機会に触れてみてはいかがだろうか。
【セール概要】
タイトル：『ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ』
通常価格：2420円 ⇒ セール価格：1936円（20％オフ！）
販売場所：
ニンテンドーeショップ（セール期間 2025年12月16日～12月29日23時59分）：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000107645
Steamストア（セール期間 2025年12月16日～12月30日3時：
https://store.steampowered.com/app/4038680/
【ゲーム情報】
タイトル：『ARTDINK GAME LOG：太陽のしっぽ』
ジャンル：原始生活アクション
配信：アートディンク
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
配信日：2025年12月16日予定
価格：2420円（ダウンロード専売）
© 2025 ARTDINK. All Rights Reserved.