ハムスターは3月18日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『忍者くん 阿修羅ノ章』を配信すると発表。配信日は2026年3月19日、価格は800円だ。

『忍者くん 阿修羅ノ章』は、1988年にUPLから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。最大最強の敵・アシュラの打倒を目指して、山、海、洞窟など多彩なフィールドを冒険していく。

かわいらしい見た目ながら、さまざまな武器を使った戦いやカベキックなど、骨太な忍者アクションが楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 忍者くん 阿修羅ノ章

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年3月19日

プレイ人数：1～2人

価格：800円

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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