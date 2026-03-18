同名アーケードゲームの家庭用版！
『忍者くん 阿修羅ノ章』が「コンソールアーカイブス」で配信決定！
ハムスターは3月18日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『忍者くん 阿修羅ノ章』を配信すると発表。配信日は2026年3月19日、価格は800円だ。
『忍者くん 阿修羅ノ章』は、1988年にUPLから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションゲーム。最大最強の敵・アシュラの打倒を目指して、山、海、洞窟など多彩なフィールドを冒険していく。
かわいらしい見た目ながら、さまざまな武器を使った戦いやカベキックなど、骨太な忍者アクションが楽しめる。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス 忍者くん 阿修羅ノ章
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年3月19日
プレイ人数：1～2人
価格：800円
©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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