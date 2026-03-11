ビデオシステムが1996年に発売したシューティングゲーム！

ハムスターは3月11日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『ソニックウィングス・スペシャル』を配信すると発表。配信日は2026年3月12日、価格は各1200円となる。

『ソニックウィングス・スペシャル』は、1996年にビデオシステムから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。悪の組織が起こしたクーデターを止めるため、世界各国の個性豊かな戦闘機乗りたちが戦う。

プレイヤーの選択によってルートが変わるマルチエンディングシステムを採用。最強のパートナーとともに、世界の平和を取り戻そう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ソニックウィングス・スペシャル

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年3月12日

プレイ人数：1～2人

価格：1200円

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。