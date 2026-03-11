ビデオシステムが1996年に発売したシューティングゲーム！
『ソニックウィングス・スペシャル』が「コンソールアーカイブス」で3月12日に配信決定！
ハムスターは3月11日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『ソニックウィングス・スペシャル』を配信すると発表。配信日は2026年3月12日、価格は各1200円となる。
『ソニックウィングス・スペシャル』は、1996年にビデオシステムから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。悪の組織が起こしたクーデターを止めるため、世界各国の個性豊かな戦闘機乗りたちが戦う。
プレイヤーの選択によってルートが変わるマルチエンディングシステムを採用。最強のパートナーとともに、世界の平和を取り戻そう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス ソニックウィングス・スペシャル
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年3月12日
プレイ人数：1～2人
価格：1200円
