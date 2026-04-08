タイトーが1980年にリリースしたシューティングゲーム！
潜水艦シューティング『ポラリス』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で4月9日に配信決定！
ハムスターは4月8日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ポラリス』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ポラリス』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年4月9日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、アーケードアーカイブス2が各1100円となる。
『ポラリス』は1980年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。潜水艦を操縦し、真上にのみ発射可能なミサイルを武器に、迫りくる敵軍と戦っていく。空からの爆撃、海面を走るフリゲート艦、浮遊機雷と、全方位から押し寄せる猛攻を潜り抜けよう。
■2026年4月9日の「アーケードアーカイバー」は『ポラリス』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年4月9日は「ポラリス特集」。
番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第592回 アーケードアーカイバー ポラリススペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ポラリス
アーケードアーカイブス2 ポラリス
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年4月9日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ポラリス』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ポラリス』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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