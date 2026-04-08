タイトーが1980年にリリースしたシューティングゲーム！

ハムスターは4月8日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ポラリス』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ポラリス』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年4月9日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、アーケードアーカイブス2が各1100円となる。

『ポラリス』は1980年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。潜水艦を操縦し、真上にのみ発射可能なミサイルを武器に、迫りくる敵軍と戦っていく。空からの爆撃、海面を走るフリゲート艦、浮遊機雷と、全方位から押し寄せる猛攻を潜り抜けよう。

■2026年4月9日の「アーケードアーカイバー」は『ポラリス』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年4月9日は「ポラリス特集」。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第592回 アーケードアーカイバー ポラリススペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ポラリス

アーケードアーカイブス2 ポラリス

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年4月9日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ポラリス』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ポラリス』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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