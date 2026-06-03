迷路を回してボールを転がしてゴールを目指そう！

ハムスターは、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス キャメルトライ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 キャメルトライ』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年6月4日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1100円だ。

『キャメルトライ』は、1990年にタイトーから発売されたアクションゲーム。迷路を回してボールを転がし、タイマーが0になる前にゴールまで運ぼう。

タイマーが減ってしまう罠やボールをはじいてしまうバンパーなど、いろいろな障害物が待ち受けている。不思議感覚のボールアクションゲームだ。

■2026年6月4日の「アーケードアーカイバー」は『キャメルトライ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年6月4日は『キャメルトライ』特集。

番組には、タイトーの外山氏、お林氏と、元タイトーで『キャメルトライ』の開発をしていた沼田氏、杉山氏、海道氏が出演予定。開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第601回 アーケードアーカイバー キャメルトライスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス キャメルトライ

アーケードアーカイブス2 キャメルトライ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年6月4日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス キャメルトライ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 キャメルトライ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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