トランポリンで跳ね上げた子どもで上空の敵をやっつけるアクションゲーム！

ハムスターは3月4日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス プランプポップ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 プランプポップ』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年3月5日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『プランプポップ』は1987年にタイトーから発売されたアクションゲーム。主人公はPLUMP ANIMALの親子。両親がトランポリンを操作し、子どもをジャンプさせて上空の敵をやっつけていく。2人同時プレイで、2組の親子が協力しあって攻略するのも楽しい作品だ。

■2026年3月5日の「アーケードアーカイバー」は『プランプポップ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年3月5日は「プランプポップ特集」。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第587回 アーケードアーカイバー プランプポップスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス プランプポップ

アーケードアーカイブス2 プランプポップ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年3月5日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス プランプポップ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 プランプポップ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。