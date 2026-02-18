ハムスターは2月18日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス アドベンチャーカヌー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 アドベンチャーカヌー』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年2月19日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『アドベンチャーカヌー』は1982年にタイトーから発売されたアクションゲーム。カヌーを漕いで川を移動して、奥地へと進んでいくことがゲームの目標だ。川上から流れてくる流木や激しい水流に気を付けて進もう。

そして、この川には恐ろしいワニや悪者たちが住んでいるとか……!? 無事にゴールへたどり着き、君の勇気を示そう。

■2026年2月19日の「アーケードアーカイバー」は『アドベンチャーカヌー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年2月19日は「アドベンチャーカヌー特集」。

番組には、タイトーの外山氏と、お林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第584回 アーケードアーカイバー アドベンチャーカヌールスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス アドベンチャーカヌー

アーケードアーカイブス2 アドベンチャーカヌー

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年2月19日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1人～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス アドベンチャーカヌー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 アドベンチャーカヌー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。