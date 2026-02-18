カヌーを漕いで川を突き進むアクションゲーム！
タイトーの『アドベンチャーカヌー』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で2月19日に配信決定！
ハムスターは2月18日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス アドベンチャーカヌー』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 アドベンチャーカヌー』を、新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年2月19日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『アドベンチャーカヌー』は1982年にタイトーから発売されたアクションゲーム。カヌーを漕いで川を移動して、奥地へと進んでいくことがゲームの目標だ。川上から流れてくる流木や激しい水流に気を付けて進もう。
そして、この川には恐ろしいワニや悪者たちが住んでいるとか……!? 無事にゴールへたどり着き、君の勇気を示そう。
■2026年2月19日の「アーケードアーカイバー」は『アドベンチャーカヌー』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年2月19日は「アドベンチャーカヌー特集」。
番組には、タイトーの外山氏と、お林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第584回 アーケードアーカイバー アドベンチャーカヌールスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス アドベンチャーカヌー
アーケードアーカイブス2 アドベンチャーカヌー
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年2月19日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1人～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス アドベンチャーカヌー』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 アドベンチャーカヌー』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。