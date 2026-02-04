ハムスターは2月4日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス フルスロットル』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 フルスロットル』を新規コンテンツとして配信を開始すると発表。

配信日は、2026年2月5日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1100円だ。

『フルスロットル』は、1987年にタイトーから発売されたレースゲーム。いかに早く目的地へ到着できるかを競う街道レースに参加し、障害物や敵車との衝突を避けながらゴールを目指すことがゲームの目標だ。

ニトロを使うことによって、爆発的な加速力を得ることが可能。目の前の敵をぶっちぎり、追うものすべてを置き去りに、トップの走りを見せつけよう！

2026年2月5日の「アーケードアーカイバー」は『フルスロットル』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年2月5日は「フルスロットル特集」。

番組には、当時の開発陣と、タイトーの外山氏、お林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第582回 アーケードアーカイバー フルスロットルスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス フルスロットル

アーケードアーカイブス2 フルスロットル

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年2月5日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス フルスロットル』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 フルスロットル』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

