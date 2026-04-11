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アスキーのちょこっとニュース 第5回

ほぼテレビ見てないじゃん！ ドラマ視聴の約7割が「VOD」へ移行、リアルタイム視聴はたったの10％って知ってた？

2026年04月11日 12時00分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

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プレスリリースより

　ドラマって、なんだかんだ「テレビでリアルタイムに観るもの」ってイメージ、まだ残っていないだろうか。

　月9などの話題作はその時間帯に家に帰ってきて、なんとなくテレビをつけて、観る。そんな習慣、少なくとも一度はあったはずだ。

　でも、最新の実態はかなり違ってきているらしい。

　とある調査によると、ドラマ視聴のうち、約7割はVOD（動画配信）経由。リアルタイム視聴は、わずか10％ちょっとしかいないという結果が出たのだという。

　「とりあえず録画して、後で観る」どころか、「そもそもテレビで観ていない」人が大半という構図だ。

　もはやドラマは、“放送時間に縛られるコンテンツ”ではなく、“好きなタイミングで消費するコンテンツ”へ移行しつつあるようだ。

　次回を楽しみに、1週間待つ“あの感じも”、なかなかオツなものなんだけどね……。

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