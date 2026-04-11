ドラマって、なんだかんだ「テレビでリアルタイムに観るもの」ってイメージ、まだ残っていないだろうか。

月9などの話題作はその時間帯に家に帰ってきて、なんとなくテレビをつけて、観る。そんな習慣、少なくとも一度はあったはずだ。

でも、最新の実態はかなり違ってきているらしい。

とある調査によると、ドラマ視聴のうち、約7割はVOD（動画配信）経由。リアルタイム視聴は、わずか10％ちょっとしかいないという結果が出たのだという。

「とりあえず録画して、後で観る」どころか、「そもそもテレビで観ていない」人が大半という構図だ。

もはやドラマは、“放送時間に縛られるコンテンツ”ではなく、“好きなタイミングで消費するコンテンツ”へ移行しつつあるようだ。

次回を楽しみに、1週間待つ“あの感じも”、なかなかオツなものなんだけどね……。