ネットフリックス、ワーナー買収で『ハリーポッター』『GOT』など配信へ

ハリーポッター、GOTもネトフリに来る！
米ワーナー・ブラザースの買収を発表したネットフリックス。
買収予定の事業には、映画・テレビスタジオのほか、ケーブルテレビ「HBO」およびストリーミングサービス「HBO Max」が含まれる。
同社が加入者向けに配信したメールによると、今回の買収により、ネットフリックスの既存ラインナップに、ワーナー・ブラザースが保有するコンテンツが段階的に統合される予定だ。
メールでは、『ハリー・ポッター』シリーズや『フレンズ』『ビッグバン・セオリー』のほか、クラシック映画『カサブランカ』、さらに『ゲーム・オブ・スローンズ』など、世界的な人気を持つIPが視聴可能になる見通しが示された。
一方で、サービス体系に関して現時点での変更はなく、Netflixとワーナー・ブラザースの配信サービスは当面は独立して運営される。買収は規制当局および株主の承認を経て完了する見込みで、詳細は改めて告知されるという。
以下は、加入者に配信されたメールの全文だ。
Netflixは先頃、ワーナー・ブラザースの買収を発表しました。買収予定の事業には、映画・テレビスタジオ、HBO MaxおよびHBOが含まれます。
本買収により、当社のトップクラスのエンターテインメントサービスとワーナー・ブラザースが誇る名作の数々が統合されます。「ハリー・ポッター」「フレンズ」「ビッグバン・セオリー ギークなボクらの恋愛法則」「カサブランカ」「ゲーム・オブ・スローンズ」やDCユニバースといった世界中で愛されてきたシリーズ作品が、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」「ウェンズデー」「イカゲーム」「ブリジャートン家」「KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ」とともに視聴できるようになります。
変更点について
当社提供のサービスにつきまして、現時点での変更はありません。Netflixとワーナー・ブラザースの動画配信サービスは引き続き別々に運営されます。本買収は、今後規制当局および株主の承認など、さらなる段階を経て完了する見込みです。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。それまでは引き続きご契約のプランでお好きな作品をお好きなときに、心ゆくまでお楽しみください。
ご不明な点がありましたら、ヘルプセンターの情報をご覧いただくか、Netflixにお気軽にお問い合せください。
Netflixをご利用いただきありがとうございます。メンバーの皆さまにご満足いただけるよう、TV番組・ドラマ、映画、ゲーム、ライブ配信番組のラインナップをますます充実させてまいります。
Netflixチーム