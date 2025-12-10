ネットフリックス、ワーナー買収で『ハリーポッター』『GOT』など配信へ

ハリーポッター、GOTもネトフリに来る！

米ワーナー・ブラザースの買収を発表したネットフリックス。

買収予定の事業には、映画・テレビスタジオのほか、ケーブルテレビ「HBO」およびストリーミングサービス「HBO Max」が含まれる。

同社が加入者向けに配信したメールによると、今回の買収により、ネットフリックスの既存ラインナップに、ワーナー・ブラザースが保有するコンテンツが段階的に統合される予定だ。

メールでは、『ハリー・ポッター』シリーズや『フレンズ』『ビッグバン・セオリー』のほか、クラシック映画『カサブランカ』、さらに『ゲーム・オブ・スローンズ』など、世界的な人気を持つIPが視聴可能になる見通しが示された。

一方で、サービス体系に関して現時点での変更はなく、Netflixとワーナー・ブラザースの配信サービスは当面は独立して運営される。買収は規制当局および株主の承認を経て完了する見込みで、詳細は改めて告知されるという。

以下は、加入者に配信されたメールの全文だ。