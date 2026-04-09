Amazonセール情報大紹介！ 第1606回
13万円クラスが7万円台へ。倍速・2番組録画・ネットまで揃ったREGZAが47％オフ
2026年04月09日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
REGZA 液晶テレビ「REGZA 43Z570L」をチェック！
REGZAの液晶テレビ「REGZA 43Z570L」がAmazonタイムセール対象。参考価格132,000円のところ、47％オフの69,697円で販売中。
テレビって、安いモデルだとあとから物足りなさが出やすい。でも、10万円を超えるモデルには手を出しづらい。そんな中で、倍速や録画、ネット動画まで揃ったミドルクラスが、この価格に。今が選びやすいタイミングかも。
安いテレビとの差が出る“倍速＋4K”
43インチの4K液晶に倍速パネルを搭載。スポーツや動きの多い映像でも、カクつきや残像感を抑えて見やすい。価格を抑えたモデルだと省かれやすい部分で、ここがあるだけで見え方の印象が変わる。
録画も配信も、テレビ1台で完結
ダブルチューナーで2番組同時録画に対応し、ネット動画もそのまま再生できる。外付け機器をいくつも揃えなくても、録る・見るを一通りこなせる構成。最初の1台としても、買い替えでも使い方に困りにくい。
番組も整理して探しやすい
ネット動画の再生や録画に加え、「新 ざんまいスマートアクセス」で、好きなジャンルや出演者ごとに番組を整理して表示できる。見たい番組を探しやすくなるのが特徴。
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