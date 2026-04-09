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『黒牢城』『教場』

異色のミステリー小説「黒牢城」本屋大賞受賞作を耳から楽しめ！【Audibleおすすめ情報】

2026年04月09日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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前回に続き、本屋大賞受賞作からおすすめオーディオブックをご紹介！

本屋大賞ノミネート作も「Audible」で聴ける！

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　第19回本屋大賞ノミネート作。戦国時代、それも籠城中の城内を舞台とした異色の探偵小説として第166回直木賞のほか2022年のミステリー小説ランキング群を総なめにしたベストセラー。本木雅弘主演による実写映画も今年公開予定です。

【あらすじ】本能寺の変より四年前。織田信長に叛旗を翻し有岡城に立て籠った荒木村重は、城内で起こる難事件に翻弄されていた。このままでは城が落ちる。兵や民草の心に巣食う疑念を晴らすため、村重は土牢に捕らえた知将・黒田官兵衛に謎を解くよう求めるが――。

　事件の裏には何が潜むのか。乱世を生きる果てに救いはあるか。城という巨大な密室で起きた四つの事件に対峙する、村重と官兵衛、二人の探偵の壮絶な推理戦が歴史を動かす。

黒牢城
再生時間：16時間19分
著者：米澤穂信
ナレーター：荻沢俊彦

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　2014年の第11回本屋大賞ノミネート作。木村拓哉主演の同名ドラマ/映画の原作として有名ですね。警察学校の鬼教官・風間公親の活躍を描く大人気シリーズです。現在は映画「教場 Requiem」が公開中（執筆時点）。

【あらすじ】君には、警察学校をやめてもらう。この教官に睨まれたら、終わりだ。全部見抜かれる。誰も逃げられない。警察学校初任科第九十八期短期課程の生徒たちは、「落ち度があれば退校」という極限状態の中、異色の教官・風間公親に導かれ、覚醒してゆく。必要な人材を育てる前に、不要な人材をはじきだすための篩（ふるい）、それが警察学校だ。

教場
再生時間：8時間44分
著者：長岡弘樹
ナレーター：遠藤純平

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