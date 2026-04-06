数十万作品を聴き放題のAmazon「Audible」が最初の3ヵ月月額99円キャンペーン実施中

オーディオブック聴き放題のAudibleに注目！

Amazonの「Audible」は「プロのナレーターが朗読したオーディオブックをアプリで聴ける」サービス。Kindleのオーディオブック版のような立ち位置で、通勤通学中などに専用のスマホアプリで気軽に楽しめると評判です。

クルマの運転中やジョギングのお供にも最適で、話題についていくために直木賞作品を「流し聴き」するのもよし、リスキリング用の解説書を頭に叩き込む手段としても有用でしょう。

月額1500円で「Audible」のプレミアム会員になると、数十万にもおよぶ作品が聴き放題となり、さらにお得な会員価格で単品購入もできるように。2026年5月12日までは、最初の3ヵ月間が月額99円で利用できるキャンペーンも実施中。

ちょっとした空き時間、耳が空いているなら音楽鑑賞の代わりにオーディオブックを楽しんでみるのも良いのでは！

映画化した話題作を「Audible」で体験！

寒冷化による人類存続の危機に立ち向かう科学者、ライランド・グレースの奮闘を描いたSF長編小説のオーディオブック。ミーム画像が妙に多いおじさんことライアン・ゴズリング主演の同名映画が公開中（執筆時点）。なお下巻はこちら。

「プロジェクト・ヘイル・メアリー〈上〉」

再生時間：13時間

著者：アンディ・ウィアー

翻訳：小野田和子

ナレーター：井上悟

実写邦画として興行収入歴代1位に輝いた映画「国宝」（2025年）の同名原作。著者の長期取材に基づいて描かれる歌舞伎業界の描写に心打たれた人も多いのでは。ナレーターは歌舞伎役者の尾上菊之助が務めています。

「国宝〈上〉青春篇」

再生時間：21時間7分

著者：吉田修一

ナレーター：尾上菊之助

2023年に発売された同名ゲームの実写映画化に伴い、監督の川村元気が執筆した小説版のオーディオブック。「異変」を察知しながら地下通路を進んで地上出口まで脱出する謎解きゲームからどのような物語が生み出されたのか、気になる人も多いのでは。ナレーターは声優の梶裕貴。

「8番出口」

再生時間：3時間10分

著者：川村元気

ナレーター：梶裕貴