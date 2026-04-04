盛大に空回りするラブ体質の美少年『ラシャーヌ！』魔夜峰央の毒っ気の塊が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】

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魔夜峰央センセイの美少年ギャグ漫画の原点『ラシャーヌ！』が50%還元セール中です。今回のセールで対象になってるのを見かけて、即ポチりましたよ、わたしゃ。あの、人を食ったようなセリフ回しがホントに好き。『パタリロ！』よりも好きなくらい。頭が良くて惚れっぽくて毒舌な美少年が毎回誰かに恋をして空回りするというだけの話で、ここまで笑えるのすごすぎる。

今からアニメにしてくれとは言わん。せめてボイコミにして、声優さんの声であの会話をテンポよく聞かせてはもらえまいか。それだけで腹抱えてゲラゲラ笑える自信あるよ。

パタリロは小憎らしいがラシャーヌは可愛いのがいいのだ

ラシャーヌ！

魔夜峰央 (著)

全4巻（完結）

2,320円 ＋ポイント還元 1,160 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

インドの貿易商の息子で、絶世の美少年ラシャーヌ。破壊的な行動力と天才的な推理力を持ちながら、とにかく惚れっぽく、好きになった相手に猛烈にアタックするが、いつも空回りして周囲を大混乱に巻き込むドタバタコメディ！ 魔夜峰央センセイらしいハイテンションなギャグと毒っ気、『パタリロ！』の原型とも言える、自由奔放で予測不能なノリの破壊力がすごい。全4巻と揃えやすく、かつ一話完結の短編が多いため、気軽に楽しめるのがうれしい！

パタリロ！

魔夜峰央 (著)

全50巻（完結）

29,857円 ＋ポイント還元 14,930 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

架空の宝石国家「マリネラ王国」を舞台に、10歳の美少年国王パタリロ・フォン・ロゼンベルク（通称パタリロ！）が、天才的な頭脳を持ちながら破壊的な性格ゆえに毎回王国を大混乱に陥れまくるドタバタコメディ。



全50巻という長編連載だが、その人気の一翼を担っているのが、パタリロの護衛兼監視役としてイギリスMI6から送り込まれた美形スパイ・バンコランとその部下マライヒ。ボーイズラブのハシリ的な展開と、クックロビン音頭など、お約束ギャグのヒットもあり、アニメ化もされた魔夜峰央センセイの出世作。