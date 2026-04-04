Kindle漫画セール情報「推し漫」 第97回
盛大に空回りするラブ体質の美少年『ラシャーヌ！』魔夜峰央の毒っ気の塊が全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年04月04日 17時00分更新
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魔夜峰央センセイの美少年ギャグ漫画の原点『ラシャーヌ！』が50%還元セール中です。今回のセールで対象になってるのを見かけて、即ポチりましたよ、わたしゃ。あの、人を食ったようなセリフ回しがホントに好き。『パタリロ！』よりも好きなくらい。頭が良くて惚れっぽくて毒舌な美少年が毎回誰かに恋をして空回りするというだけの話で、ここまで笑えるのすごすぎる。
今からアニメにしてくれとは言わん。せめてボイコミにして、声優さんの声であの会話をテンポよく聞かせてはもらえまいか。それだけで腹抱えてゲラゲラ笑える自信あるよ。
パタリロは小憎らしいがラシャーヌは可愛いのがいいのだ
ラシャーヌ！
魔夜峰央 (著)
全4巻（完結）
2,320円 ＋ポイント還元 1,160 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
パタリロ！
魔夜峰央 (著)
全50巻（完結）
29,857円 ＋ポイント還元 14,930 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
全50巻という長編連載だが、その人気の一翼を担っているのが、パタリロの護衛兼監視役としてイギリスMI6から送り込まれた美形スパイ・バンコランとその部下マライヒ。ボーイズラブのハシリ的な展開と、クックロビン音頭など、お約束ギャグのヒットもあり、アニメ化もされた魔夜峰央センセイの出世作。
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