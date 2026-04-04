腹を抱えて震え上がれ！新感覚ホラーギャグ『都市伝説先輩』が全巻50%還元【集英社春マン!!・Kindle漫画セール情報】

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毎年恒例、集英社春の漫画まつり「春マン!!2026」が開催されました。4月3日（金）・4日（土）・5日（日）の3日間限りで、対象タイトルが全巻（直近発売の最新刊は除く）50%ポイント還元されます。今回は、まだ比較的巻数の少ない、今から手を付けておきたい話題作を中心にご紹介！

今回の推し漫は平岡一輝センセイの『都市伝説先輩』です。こんな切り口があったとは……という目からうろこのホラーギャグ漫画です。『ダンダダン』がオカルト×バトルアクションなら、こっちはオカルト×シチュエーションギャグ。平岡センセイのタッチはリアル寄りで、迫りくる怪現象も迫力満点でけっこう怖い。しかし、対する都市伝説先輩こと、くぐつ先輩と主人公の後輩・もくめの繰り出す数多の小ボケによって恐怖が浄化されつつ読み進めることができるという斬新なホラー漫画に仕上がっています。ホラー苦手だわーって人ほど読んでみてほしい。

現在第3巻まで刊行！

都市伝説が怖い以前にそもそも登場人物が大概なんですけどね

都市伝説先輩

平岡一輝 (著)

全3巻（続巻）

2,236円 ＋ポイント還元 1,118 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

オカルト大好きの大学1年生・もくめは、憧れのオカルトサークルに入部する。しかし、そこはすでに“都市伝説を引き寄せる”と噂のくぐつ先輩が辞めてしまったあとだった。昼食時のカフェテリアで生ける都市伝説吸引人間・くぐつ先輩と出会ったもくめは、くぐつ先輩について回り、数々の都市伝説に遭遇していく。そのたび持ち前のオカルト知識を総動員して次々と襲い来る都市伝説たちを切り抜けようとするが、どうにもうまく噛み合わない！！！ 恐怖の怪現象と切り抜け術のすれ違いで、ゾクッとするのにめちゃくちゃ笑える、オカルト×青春コメディ！