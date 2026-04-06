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専用会員制プログラム「Businessプライム」でコスト削減も

会社の備品・消耗品を安く便利に買える「Amazonビジネス」に今すぐ無料登録すべし！ 個人事業主もOK

2026年04月06日 12時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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個人事業主でもメリットがいっぱい！

会社でもAmazonを便利に使いたい！

　Amazonは圧倒的な在庫と定期開催されるセール、そしてPrime会員になると得られる数々の優待が魅力ですが、じつはもう1つ見逃せない優秀なサービスがあることをご存知でしょうか？　それは「Amazonビジネス」。文字通り、法人・個人事業主がAmazonというECサイトを十全に利用するための仕組みを追加してくれるものです。

　見た目はいつものAmazonとほぼ変わりませんが、法人ならではの決済手段を選べたり、大量購入に法人割引が付いたりと、個人アカウントとはひと味違う利便性やお得感を備えています。

　そして何より、「Amazonビジネス」への登録は無料！　気軽に始められるのがうれしいですね。

「Amazonビジネス」に登録してみる
 

　Amazonビジネスの利用によってコスト削減や発注スピードの向上などが期待できるほか、個人事業主は個人アカウントとAmazonビジネスを使い分けることで、確定申告に必要な経費処理の負担が軽減されるでしょう。購買データは保存されており、CSV形式でのダウンロードも可能です。

「Amazonビジネス」の主なメリット
■さまざまな業界特有の備品・消耗品を豊富に揃えている
■商品に法人価格や一括購入割引が設定されている
■決済方法として請求書払いが選べる
■アカウントを複数の社員で利用するための仕組みが備わっている（有料）
■詳細な購買データを確認できるのでコスト削減につながる（有料）
■会社の会計システムとAmazonビジネスを連携させることが可能
■インボイス制度に対応した適格請求書を発行してくれる

　さらに「Amazonビジネス」専用の会員制プログラム「Businessプライム」に登録すると、料金プランごとにさまざまな特典が付与されます。ちなみに個人事業主向けのDuoプランでは、配送オプションの選択とお急ぎ便無料が有効になりますので即登録が吉。

「Businessプライム」には5つの料金プランがあります

　まずは「Amazonビジネス」に無料登録して、その利便性を体験してみましょう！　特に個人事業主の方々にはおすすめのサービスです。

「Amazonビジネス」に登録してみる
 

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