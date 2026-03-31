「ホンダZR-V」がさらに精悍に 新フロントグリルなど純正アクセサリー追加発売

ホンダアクセスは3月27日、一部改良したHonda SUV「ZR-V」用の純正アクセサリーを発売した。全国のHonda Carsで取り扱う。

今回の発表では、従来から提案してきたエクステリアコーディネート「Premium Style」に新たなフロントグリルを追加したほか、e:HEV Z特別仕様車「CROSS TOURING」専用アイテム、さらに純正ナビゲーションの新モデルも用意した。

新フロントグリルで「Premium Style」を強化

ZR-V用純正アクセサリーは、2022年の登場時から「Premium Style」として、車両デザインをより際立たせるコーディネートを展開してきた。

今回新たに追加されたフロントグリルは、横基調のデザインを採用することでフロントフェイスのワイド感を強調し、SUVとしての力強さと上質感を演出するという。

カラーはダスクグレー・メタリックとベルリナブラックのツートーンで、コントラストを効かせた意匠により、ZR-Vの存在感をさらに高める構成となっている。価格は6万500円。

あわせて「Premium Style」では、フロントロアースカート、LEDフォグライト、サイドロアーガーニッシュ、テールゲートスポイラー、リアロアーガーニッシュ、ブラックエンブレム、19インチアルミホイールなども引き続きラインアップされる。

特別仕様車「CROSS TOURING」専用アイテムも設定

今回の一部改良で設定されたe:HEV Z特別仕様車「CROSS TOURING」向けには、専用アクセサリーとして「ボディーサイドモール」が用意された。

ブラックのモールをフロント・リア左右4枚セットで装着する仕様で、サイドビューに力強いアクセントを加え、CROSS TOURINGのアクティブなキャラクターをより明確に打ち出す狙いがある。メーカー希望小売価格は3万8500円で、このアイテムはCROSS TOURING専用品となる。

11.4型Honda CONNECTナビで利便性も高める

機能面では、e:HEV XにHonda純正ナビゲーション「Gathers」の新モデル「11.4インチ Honda CONNECTナビ（LXM-264ZFLi）」を装着可能とした点も注目される。

価格は、本体と取付アタッチメント、パネルキット込みで33万3850円。Apple CarPlayとAndroid Autoに対応し、スマートフォンでの音楽視聴ニーズの拡大を踏まえた仕様としている。

このナビは、地図描画エリアを拡大して視認性を高めたほか、ナビアプリの仕様見直しにより、ルート検索時の比較表示をより分かりやすくするなど、使い勝手の向上も図ったという。

さらに、ワイヤレス充電器、USB PDチャージャー、ドライブレコーダー前後2カメラセット、ハイグレードスピーカーシステムなども用意しており、ZR-Vを外観だけでなく使い勝手の面でもアップデートできる構成になっている。