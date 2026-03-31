Amazonセール情報大紹介！ 第1506回
雨でも濡れない・蒸れない、しかも履いた瞬間から足にフィット。ゴアテックス × 履き心地ヨシのメレル「Moab 3」がセール中
2026年03月31日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
雨でも気にせず歩ける快適さ！
Moab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズが22%オフ！
MERRELLのMoab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズが、現在Amazonにて22%OFFの14,616円で販売されています！
アウトドアシューズに定評のあるメレルの中でも、2007年に誕生したMOAB（モアブ）シリーズは、ハイキングシューズのアイコン的存在。
Moab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズは、防水性と快適性を両立したハイキングシューズです。GORE-TEXメンブレンを搭載し、雨やぬかるみでも水の侵入を防ぎながら、内部のムレを逃がす構造となっており、天候に左右されにくいのが大きな魅力です。
アッパーには通気性に優れたメッシュと合成素材を採用し、軽量で扱いやすい仕上がりになっています。クッション性の高いミッドソールとVibram TC5+ アウトソールによる安定感のある設計により、長時間の歩行でも足への負担を軽減。アウトドアはもちろん、日常使いにもフィットする万能さを備えています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Moab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズの特徴
防水×透湿のゴアテックスで全天候対応
雨の日やぬかるみでも安心なゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載。水の侵入を防ぎつつ、内部のムレを逃がすため、長時間歩いても快適な状態をキープします。
軽量で通気性の高いアッパー
合成皮革とメッシュを組み合わせた構造により、軽さと通気性を両立。蒸れにくく、トレッキングだけでなく日常使いにも向いています。
クッション性と安定性の高さ
快適性とパフォーマンス性を向上させるため、ミッドソールに採用しているEVAフォームの弾発性やフットベッド、Vibram TC5+アウトソールの形状をアップデート。長距離でも足がラクなのが大きな強みです。
フィット感と履き心地の良さ
低反発インソール＋改良されたホールド設計で、包み込まれるようなフィット感と安定性を両立。シリーズとして長年支持される理由でもあります。
まとめ
参考価格：18,700円
現在の価格：14,616円［22%OFF］
MERRELLのMoab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズで特におすすめしたい点は、「雨でも気にせず歩ける快適さ」と「履いた瞬間から感じるフィット感」です。足を包み込むようなホールド感があり、歩くたびにブレにくく、長距離でも安心して使える点は大きな強みといえるでしょう。
登山初心者から街歩きメインのユーザーまで幅広く対応できる一足で、1足持っておくと使いどころに困りません。防水・通気・フィット感という三拍子が揃ったシューズとして、季節やシーンを問わず活躍してくれるモデルです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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