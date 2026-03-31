雨でも濡れない・蒸れない、しかも履いた瞬間から足にフィット。ゴアテックス × 履き心地ヨシのメレル「Moab 3」がセール中

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雨でも気にせず歩ける快適さ！

Moab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズが22%オフ！

MERRELLのMoab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズが、現在Amazonにて22%OFFの14,616円で販売されています！

アウトドアシューズに定評のあるメレルの中でも、2007年に誕生したMOAB（モアブ）シリーズは、ハイキングシューズのアイコン的存在。

Moab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズは、防水性と快適性を両立したハイキングシューズです。GORE-TEXメンブレンを搭載し、雨やぬかるみでも水の侵入を防ぎながら、内部のムレを逃がす構造となっており、天候に左右されにくいのが大きな魅力です。

アッパーには通気性に優れたメッシュと合成素材を採用し、軽量で扱いやすい仕上がりになっています。クッション性の高いミッドソールとVibram TC5+ アウトソールによる安定感のある設計により、長時間の歩行でも足への負担を軽減。アウトドアはもちろん、日常使いにもフィットする万能さを備えています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Moab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズの特徴

防水×透湿のゴアテックスで全天候対応

雨の日やぬかるみでも安心なゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載。水の侵入を防ぎつつ、内部のムレを逃がすため、長時間歩いても快適な状態をキープします。

軽量で通気性の高いアッパー

合成皮革とメッシュを組み合わせた構造により、軽さと通気性を両立。蒸れにくく、トレッキングだけでなく日常使いにも向いています。

クッション性と安定性の高さ

快適性とパフォーマンス性を向上させるため、ミッドソールに採用しているEVAフォームの弾発性やフットベッド、Vibram TC5+アウトソールの形状をアップデート。長距離でも足がラクなのが大きな強みです。

フィット感と履き心地の良さ

低反発インソール＋改良されたホールド設計で、包み込まれるようなフィット感と安定性を両立。シリーズとして長年支持される理由でもあります。

まとめ

参考価格：18,700円

現在の価格：14,616円［22%OFF］

MERRELLのMoab 3 Synthetic Gore-Texハイキングシューズで特におすすめしたい点は、「雨でも気にせず歩ける快適さ」と「履いた瞬間から感じるフィット感」です。足を包み込むようなホールド感があり、歩くたびにブレにくく、長距離でも安心して使える点は大きな強みといえるでしょう。

登山初心者から街歩きメインのユーザーまで幅広く対応できる一足で、1足持っておくと使いどころに困りません。防水・通気・フィット感という三拍子が揃ったシューズとして、季節やシーンを問わず活躍してくれるモデルです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。