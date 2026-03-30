“雨の日に履く靴がない”を解決。ゴアテックスだけじゃない、滑りにくさと安定性まで備えたミズノのシューズがセール中！

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MIZUNOのウエーブヌー GTX ウォーキングシューズが、現在Amazonにて30%OFFの13,169円で販売されています！

雨の日でも足元のストレスを感じずに歩けるウォーキングシューズ。GORE-TEX素材による高い防水透湿性を備え、外からの水の侵入を防ぎながら靴内のムレはしっかり逃がします。通勤や街歩きはもちろん、天候が変わりやすいシーンでも快適さをキープ。

さらに、ミズノ独自のウエーブ構造ソールが安定した歩行をサポートし、濡れた路面でもしっかりグリップ。機能性と快適性を両立した一足として、天候に左右されずに快適に歩けるシューズです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ウエーブヌー GTX ウォーキングシューズの特徴

ゴアテックスによるによる高い防水透湿性能

雨や水たまりでも水の侵入を防ぎつつ、内部のムレは逃がす設計で、天候を問わず快適に履けます。

濡れた路面でも滑りにくい高グリップソール

ミズノ独自の「Wgrip」アウトソールを採用し、雨天時でもしっかり地面を捉える安心感があります。

安定性とクッション性を両立した歩行性能

独自の波形構造「MIZUNO WAVE」により、長時間歩いても疲れにくく安定した歩行をサポートします。

まとめ

参考価格：18,700円

現在の価格：13,169円［30%OFF］

雨の日でも気にせず歩ける一足を探しているなら、MIZUNOのウエーブヌー GTX ウォーキングシューズは有力な選択肢。ゴアテックスによる防水透湿性能で足元をドライに保ちつつ、通勤や街歩きでも違和感のないデザインに仕上がっています。「雨だから別の靴を履く」という手間がなくなり、毎日の外出がぐっと快適になります。

濡れた路面でも安心できるグリップ力と、ミズノ独自のウエーブ構造による安定感で、長時間の歩行でも疲れにくいのも魅力。日常使いからオフの日まで幅広く活躍してくれるはず。通勤・旅行で“失敗しない靴”を求めている人にこそおすすめできる、実用性重視の一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。