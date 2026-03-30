Amazonセール情報大紹介！ 第1505回
“雨の日に履く靴がない”を解決。ゴアテックスだけじゃない、滑りにくさと安定性まで備えたミズノのシューズがセール中！
2026年03月30日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
雨の日、靴びしょ濡れ問題に終止符
ウエーブヌー GTX ウォーキングシューズが30%オフ！
MIZUNOのウエーブヌー GTX ウォーキングシューズが、現在Amazonにて30%OFFの13,169円で販売されています！
雨の日でも足元のストレスを感じずに歩けるウォーキングシューズ。GORE-TEX素材による高い防水透湿性を備え、外からの水の侵入を防ぎながら靴内のムレはしっかり逃がします。通勤や街歩きはもちろん、天候が変わりやすいシーンでも快適さをキープ。
さらに、ミズノ独自のウエーブ構造ソールが安定した歩行をサポートし、濡れた路面でもしっかりグリップ。機能性と快適性を両立した一足として、天候に左右されずに快適に歩けるシューズです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ウエーブヌー GTX ウォーキングシューズの特徴
ゴアテックスによるによる高い防水透湿性能
雨や水たまりでも水の侵入を防ぎつつ、内部のムレは逃がす設計で、天候を問わず快適に履けます。
濡れた路面でも滑りにくい高グリップソール
ミズノ独自の「Wgrip」アウトソールを採用し、雨天時でもしっかり地面を捉える安心感があります。
安定性とクッション性を両立した歩行性能
独自の波形構造「MIZUNO WAVE」により、長時間歩いても疲れにくく安定した歩行をサポートします。
まとめ
参考価格：18,700円
現在の価格：13,169円［30%OFF］
雨の日でも気にせず歩ける一足を探しているなら、MIZUNOのウエーブヌー GTX ウォーキングシューズは有力な選択肢。ゴアテックスによる防水透湿性能で足元をドライに保ちつつ、通勤や街歩きでも違和感のないデザインに仕上がっています。「雨だから別の靴を履く」という手間がなくなり、毎日の外出がぐっと快適になります。
濡れた路面でも安心できるグリップ力と、ミズノ独自のウエーブ構造による安定感で、長時間の歩行でも疲れにくいのも魅力。日常使いからオフの日まで幅広く活躍してくれるはず。通勤・旅行で“失敗しない靴”を求めている人にこそおすすめできる、実用性重視の一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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