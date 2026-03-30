Kindle漫画セール情報「推し漫」 第89回
「知的なオークてｗｗｗ」と、思っていた自分を殴りたい『オルクセン王国史』ド硬派ファンタジー戦記が53%オフ【Kindle漫画セール情報】
2026年03月30日 17時00分更新
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コミカライズ版『オルクセン王国史～野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか～』の最新第6巻の発売を記念して、第１巻から第５巻までがセール中！ 第1～4巻までが53%オフ、第5巻が20%オフで販売中です。
私くらいの世代だと、ファンタジーというと、どうしても『指輪物語』や『ドラゴンランス』のような世界観のほうに馴染みが深過ぎて、最初は「知的なオークてｗｗｗないわーｗｗｗ」みたいに反応してしまいがちなんですが、本作の上手いところは、そうした視点反転の妙味と、本格的な戦記物としての劇作のバランスが素晴らしく、読み進めるうちに、最初の違和感なんかどうでもよくなるくらい面白くなってきます。最新第6巻は、いよいよ戦争が佳境に入る展開で、ますます目が離せない展開です。巻数の少ない今のうちに手を付けておくと良いと思います！
誰の視点かによってキャラの描かれ方が違うのが良いのよ
オルクセン王国史～野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか～
樽見京一郎（原作）・野上武志（漫画）・THORES柴本（キャラクター原案）
全6巻（続巻）
3,040円
最新刊・第6巻
862円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
「平和な」美しいエルフの国・エルフィンドで、白エルフから虐殺されたダークエルフ族の氏族長ディネルース。逃亡の果てに倒れかけた彼女を助けたのは、”野蛮な一族とされる”オーク族を筆頭とする、魔種族の連合国家オルクセンの王・グスタフだった。しかし、エルフ族や人間族の間で聞くオーク族の姿とは違い、実際のオークは高度に発展した政治・軍事・モラリティを持つ種族で、迫害されたディネルースを筆頭とするダークエルフ族を連合に迎え入れる。復讐を誓うディネルースは「復讐を果たした暁には、私の命を捧げよう」とグスタフに告げ、二人の運命的な出会いが歴史を大きく動かしていく。
見る者の視点によって見え方は違うというイデオロギーの反転をファンタジー世界に取り入れ、勧善懲悪な古典ファンタジーの設定を見事に逆転してみせた激アツ異世界戦記です！
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