「知的なオークてｗｗｗ」と、思っていた自分を殴りたい『オルクセン王国史』ド硬派ファンタジー戦記が53%オフ【Kindle漫画セール情報】

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コミカライズ版『オルクセン王国史～野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか～』の最新第6巻の発売を記念して、第１巻から第５巻までがセール中！ 第1～4巻までが53%オフ、第5巻が20%オフで販売中です。

私くらいの世代だと、ファンタジーというと、どうしても『指輪物語』や『ドラゴンランス』のような世界観のほうに馴染みが深過ぎて、最初は「知的なオークてｗｗｗないわーｗｗｗ」みたいに反応してしまいがちなんですが、本作の上手いところは、そうした視点反転の妙味と、本格的な戦記物としての劇作のバランスが素晴らしく、読み進めるうちに、最初の違和感なんかどうでもよくなるくらい面白くなってきます。最新第6巻は、いよいよ戦争が佳境に入る展開で、ますます目が離せない展開です。巻数の少ない今のうちに手を付けておくと良いと思います！

誰の視点かによってキャラの描かれ方が違うのが良いのよ

オルクセン王国史～野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか～

樽見京一郎（原作）・野上武志（漫画）・THORES柴本（キャラクター原案）

全6巻（続巻）

3,040円

最新刊・第6巻

862円

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

樽見京一郎センセイの原作小説を野上武志センセイがコミカライズした異世界戦記ファンタジー戦記。「銃と魔法」の時代を舞台にエルフやオーク、コボルドなど、おなじみのファンタジー世界の住人を題材にした重厚な政治・軍事・復讐劇。



「平和な」美しいエルフの国・エルフィンドで、白エルフから虐殺されたダークエルフ族の氏族長ディネルース。逃亡の果てに倒れかけた彼女を助けたのは、”野蛮な一族とされる”オーク族を筆頭とする、魔種族の連合国家オルクセンの王・グスタフだった。しかし、エルフ族や人間族の間で聞くオーク族の姿とは違い、実際のオークは高度に発展した政治・軍事・モラリティを持つ種族で、迫害されたディネルースを筆頭とするダークエルフ族を連合に迎え入れる。復讐を誓うディネルースは「復讐を果たした暁には、私の命を捧げよう」とグスタフに告げ、二人の運命的な出会いが歴史を大きく動かしていく。



見る者の視点によって見え方は違うというイデオロギーの反転をファンタジー世界に取り入れ、勧善懲悪な古典ファンタジーの設定を見事に逆転してみせた激アツ異世界戦記です！