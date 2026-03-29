【お得】公式18万円台のMacBook Air 13インチが、Amazonなら17万円台で購入可能！

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Apple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）をチェック！

Appleの13.6インチノート「MacBook Air（M5）」がAmazonで販売中。Apple公式価格184,800円のところ、Amazonでは177,333円で購入できます！

M5チップと16GBメモリ、512GB SSDを備えた新型モデルで、約1.23kgの本体重量で最大18時間のバッテリー駆動、13.6インチLiquid Retinaディスプレイに対応です。

長く使うことを考えて選びやすい構成

モバイルノートは、軽さだけで選ぶと、後から性能や容量に物足りなさを感じることがあります。その点、このMacBook AirはM5チップ、16GBメモリ、512GB SSDを搭載しており、ウェブ閲覧や資料作成はもちろん、画像編集やマルチタスクまで快適にこなしやすい構成です。軽さと実用性のバランスがよく、長く使うことを考えている人にもおすすめしやすい1台です。

本体重量は約1.23kgと軽く、持ち運びしやすいのも魅力です。13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは発色が鮮やかで、文字や写真も見やすく、日常利用から仕事用まで幅広く活躍してくれます。最大18時間のバッテリー駆動に対応しているため、外出先や移動中でも電池残量を気にせず使いやすいモデルです。

さらに、2基のThunderbolt 4ポートやMagSafe充電ポート、Touch IDも備えており、使い勝手のよさにも配慮されています。性能、携帯性、機能性のバランスが取れているため、初めてMacを選ぶ人にも、買い替えを考えている人にも注目してほしい製品です。

軽さだけでなく、性能や使い勝手までしっかり考えられたMacBook Airは、毎日気軽に持ち歩いて使いたい人にも、自宅や外出先で幅広く活用したい人にも選びやすいモデルです。購入を検討する際は、価格だけでなく、メモリやストレージ容量、保証やサポート内容もあわせて確認し、自分の使い方に合った1台かどうかを見極めて選ぶのがおすすめです。