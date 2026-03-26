ホリ製Switch 2コントローラーが6000円台とおトク！ 純正プロコンの代替に良いかも

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ホリのNintendo Switch 2コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 コントローラー ミストブラック」が販売中だ。価格は6973円。

本製品は、任天堂公式のNintendo Switch 2用コントローラー（初代Switchも対応）。高精度・高耐久をうたうTMRスティックのほか、連射機能、2ボタン割り当て機能、握りやすい形状、背面ボタンなどが特徴となっている。

Switch 2コントローラーをお得に買いたい人に

ユーザーレビューを見ると、「持ちやすくて便利」「手に馴染みやすい」「純正プロコンの代わりとしては十分」といった声が寄せられている。リーズナブルな価格でNintendo Switch 2コントローラーをゲットしたい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。