デスク環境で本格サラウンド体験！ Razerのサウンドバー＆サブウーファーがタイムセールで11％オフ！ 7.1chの立体音響で極上サウンド

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Razerのゲーミングサウンドバー＆サブウーファーをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングサウンドバー＆サブウーファー「Razer Leviathan V2」が販売中だ。参考価格は3万6850円だが、執筆時点では11％オフの3万2700円で購入できる（3月26日時点）。

本製品は、サウンドバーとサブウーファーがセットになったもの。サウンドバーは7.1chのサラウンドサウンドに対応しており、映画館さながらの立体音響が楽しめるという。そのほか、ゲーミングらしいライティングが楽しめるRazer Chroma RGB、モバイルとのペアリングができるBluetooth 5.2、サウンドの調整ができる専用アプリなどが特徴となっている。

ゲームや映画鑑賞に打ってつけの製品

ユーザーレビューを見ると、「まるで映画館にいるような聴き心地」「音質が良い」といった声が寄せられている。ゲームはもちろん、映画鑑賞にもってこいの一台。気になる人はチェックしてみては？