Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第139回
デスク環境で本格サラウンド体験！ Razerのサウンドバー＆サブウーファーがタイムセールで11％オフ！ 7.1chの立体音響で極上サウンド
2026年03月26日 15時00分更新
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Razerのゲーミングサウンドバー＆サブウーファーをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングサウンドバー＆サブウーファー「Razer Leviathan V2」が販売中だ。参考価格は3万6850円だが、執筆時点では11％オフの3万2700円で購入できる（3月26日時点）。
本製品は、サウンドバーとサブウーファーがセットになったもの。サウンドバーは7.1chのサラウンドサウンドに対応しており、映画館さながらの立体音響が楽しめるという。そのほか、ゲーミングらしいライティングが楽しめるRazer Chroma RGB、モバイルとのペアリングができるBluetooth 5.2、サウンドの調整ができる専用アプリなどが特徴となっている。
ゲームや映画鑑賞に打ってつけの製品
ユーザーレビューを見ると、「まるで映画館にいるような聴き心地」「音質が良い」といった声が寄せられている。ゲームはもちろん、映画鑑賞にもってこいの一台。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Razer(レイザー) Leviathan V2 専用サブウーファー付 ゲーミング サウンドバー 単一スピーカー THX 7.1ch 低レイテンシー USB・Bluetooth 接続 Chroma RGB 対応 【日本正規代理店保証品】 RZ05-03920100-R3A1
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