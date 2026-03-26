Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第138回
“音で勝つ”ために作られた、プロ志向の定番ゲーミングヘッドセットがタイムセールで1万円切り！
2026年03月26日 15時00分更新
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ロジクールGのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、ロジクールGのゲーミングヘッドセット「Logicool G PRO X G-PHS-003d」が販売中だ。過去価格は1万4121円だが、タイムセールにより29％オフの9980円で購入できる（3月26日時点）。
本製品は、プロゲーマーと共同開発したゲーミングヘッドセット「PRO X」シリーズのモデル。立体音響の「DTS Headphone:X 2.0 サラウンドサウンド」をはじめ、足音が聞き取りやすいという50mmドライバー「PRO-G」、長時間装着しても疲れない低反発パッド、クリアな声を届けられる「Blue VO!CEマイク」などが特徴となっている。
ゲーミングヘッドセット入門におすすめ
ユーザーレビューを見ると、「音質が良い」「アプリで音をチューニングできるのが便利」「ゲーミング以外でも使える完成度」「音の場所が分かりやすい」といった声が寄せられている。タイムセール中は1万円未満で買えるので、ゲーミングヘッドセットを初めて買う人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット G-PHS-003d ゲーミング ヘッドセット Dolby 7.1ch サラウンドサウンド 3.5mm 有線 マイク付き Blue VO!CE搭載 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン PS5 PS4 PC Switch 2 ブラック 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
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