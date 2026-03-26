“音で勝つ”ために作られた、プロ志向の定番ゲーミングヘッドセットがタイムセールで1万円切り！

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ロジクールGのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、ロジクールGのゲーミングヘッドセット「Logicool G PRO X G-PHS-003d」が販売中だ。過去価格は1万4121円だが、タイムセールにより29％オフの9980円で購入できる（3月26日時点）。

本製品は、プロゲーマーと共同開発したゲーミングヘッドセット「PRO X」シリーズのモデル。立体音響の「DTS Headphone:X 2.0 サラウンドサウンド」をはじめ、足音が聞き取りやすいという50mmドライバー「PRO-G」、長時間装着しても疲れない低反発パッド、クリアな声を届けられる「Blue VO!CEマイク」などが特徴となっている。

ゲーミングヘッドセット入門におすすめ

ユーザーレビューを見ると、「音質が良い」「アプリで音をチューニングできるのが便利」「ゲーミング以外でも使える完成度」「音の場所が分かりやすい」といった声が寄せられている。タイムセール中は1万円未満で買えるので、ゲーミングヘッドセットを初めて買う人におすすめできそうだ。