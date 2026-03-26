余裕のスペック。mouseのCore i7＋RTX＋32GBノートが124,800円に。この構成がセール価格

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【Amazonタイムセール】mouse 15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」をチェック！

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ノートPCでも処理性能に余裕を持たせたい場合、CPUやGPUだけでなくメモリ容量やストレージ構成まで含めて選ぶ必要がある。本モデルはCore i7-12700HとGeForce RTX 2050を組み合わせた構成に加え、メモリ32GBと1TB SSDを搭載し、日常用途から制作系作業まで幅広く対応しやすい仕様となっている。

複数アプリの同時使用を想定した構成

メモリは32GB（16GB×2）を標準搭載。ブラウザや業務ソフト、編集アプリなどを同時に使う場面でも容量に余裕を持たせやすい。ストレージも1TBのNVMe SSDを備え、データ容量を気にせず作業環境を整えられる。

GPU搭載ノートとしての実用性

GeForce RTX 2050 Laptop GPUを搭載しているため、CPUのみのノートと比べて画像処理や動画書き出しなどGPUを活用する作業にも対応しやすい。ノートPCでも制作用途を視野に入れたい場合はチェックしておきたい構成だ。

15.6型フルHDディスプレイと長期サポート

ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）のノングレア仕様で、144Hz表示に対応。長時間の作業でも見やすさを意識した仕様となっている。 また、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付属し、長期使用を前提に選びやすい点も特徴だ。

製品スペック

【CPU】Core i7-12700H

【GPU】GeForce RTX 2050 Laptop GPU

【メモリ】32GB（16GB×2）

【ストレージ】1TB NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア／144Hz

【保証】3年間センドバック修理保証

【サポート】24時間365日電話サポート