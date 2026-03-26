シワのまま出るのはちょっと不安……という朝に。約19秒で使える衣類スチーマーがタイムセール

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【Amazonタイムセール】

ティファール 衣類スチーマー「スチーム ラフレ（DV8076J0）」をチェック！

ティファールの衣類スチーマー「スチーム ラフレ（DV8076J0）」がAmazonタイムセール対象。参考価格11,300円のところ、17％オフの9,380円で販売中。

朝、出かける直前になって服のシワに気づくことは少なくない。アイロン台を出すほどではないが、このまま外に出るのは少し気になる。そんな場面を手早く整えたい人向けの衣類ケア家電が、ただいまタイムセール中。

置き場所を選びにくい軽量コンパクト設計

約680gの軽さで片手でも持ちやすく、使いたいときにすぐ取り出せるサイズ。収納スペースを取りにくく、洗濯物の近くやクローゼット周辺に置いておける。

外出前でも取り入れやすい約19秒の立ち上がり

電源を入れてから短時間でスチームが使える仕様。ワンプッシュで一定時間スチームが出続ける操作性で、朝の支度の流れにも組み込みやすい。

ハンガーでもプレスでも整えられる2WAY仕様

平均17g／分のスチームで衣類を吊したままシワを整えられるほか、フラットなかけ面で襟元やボタン周りは押さえて仕上げ可能。高・中・低の温度設定に対応。