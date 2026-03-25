Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第136回
【クーポン適用で1万5000円引き】“HDRの映像美”を格安で体験。QD-Mini LEDの27型WQHDゲーミングディスプレーがお買い得
2026年03月25日 18時00分更新
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KTCの27型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの27型ゲーミングディスプレー「M27T6S」が販売中だ。参考価格は4万9980円だが、執筆時点では20％オフの3万9980円、クーポンを適用すると5000円オフの3万4980円で購入できる（3月25日）。
本製品は、QD-Mini LEDのWQHD（2560×1440ドット）を採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1msとなっている。
Mini LEDのゲーミングディスプレーを探している人に◎
ユーザーレビューを見ると、「コスパ最強」「保証3年がありがたい」「この価格でこのクオリティは非常に満足度が高い」といった声が寄せられている。LEDよりも色鮮やかな映像美を堪能したい人、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーをお得に購入したい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|27インチ QD 量子ドットMini LED FAST IPS ゲーミングモニター | WQHD 2560×1440@200Hz HDR1000 157% sRGB | Freesync&Adaptive Sync | 1ms応答速度 | VESA Display| HDMI*2・DP*1 | 3年間の保証 M27T6S
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