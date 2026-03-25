【クーポン適用で1万5000円引き】“HDRの映像美”を格安で体験。QD-Mini LEDの27型WQHDゲーミングディスプレーがお買い得

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KTCの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの27型ゲーミングディスプレー「M27T6S」が販売中だ。参考価格は4万9980円だが、執筆時点では20％オフの3万9980円、クーポンを適用すると5000円オフの3万4980円で購入できる（3月25日）。

本製品は、QD-Mini LEDのWQHD（2560×1440ドット）を採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1msとなっている。

Mini LEDのゲーミングディスプレーを探している人に◎

ユーザーレビューを見ると、「コスパ最強」「保証3年がありがたい」「この価格でこのクオリティは非常に満足度が高い」といった声が寄せられている。LEDよりも色鮮やかな映像美を堪能したい人、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーをお得に購入したい人におすすめできそうだ。