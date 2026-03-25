Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第135回
200Hz＋0.5ms＋ホワイトカラーの三拍子！ JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセール中
2026年03月25日 17時30分更新
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JAPANNEXTのゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型ゲーミングディスプレー「JN-i238G200F-HSP-W」が販売中だ。過去価格は1万9980円だが、タイムセールにより5％オフの1万8981円で購入できる（3月25日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）の解像度を採用する23.8型ゲーミングディスプレー。200Hzのリフレッシュレートと0.5msの応答速度が特徴で、FPSやTPSなどのゲームジャンルに適している。そのほか、おしゃれなホワイトカラーや昇降式スタンドなども特徴だ。
200Hz＆0.5msで2万円以下はお買い得
ユーザーレビューを見ると、「この価格でこのクオリティは素晴らしい」「お買い得」「200Hzなので滑らかに映る」といった声が寄せられている。200Hz＆0.5msの組み合わせに心を揺さぶられた人、2万円未満のゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】JAPANNEXT 23.8インチ IPSパネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度 ホワイトカラーゲーミングモニター JN-i238G200F-HSP-W 0.5ms(MPRT) HDMI DP sRGB:100% DCI-P3:93% HDR400相当 PS5:120Hz接続 高さ調整 ピボット対応 ケーブル同梱(ホワイト)【2年保証】
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