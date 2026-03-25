ゲーミングノートPC、性能と価格のバランス重視ならコレ！Ryzen 7 260＋RTX 5070搭載のASUS製「TUF Gaming A16」

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。価格は30万9800円。

Ryzen 7 260＋RTX 5070搭載モデル

TUF Gaming A16 FA608UPは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Home、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hzなど。ゲームや軽めのクリエイティブワークをこなしたい人におすすめできそうだ。