Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第134回
ゲーミングノートPC、性能と価格のバランス重視ならコレ！Ryzen 7 260＋RTX 5070搭載のASUS製「TUF Gaming A16」
2026年03月25日 17時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。価格は30万9800円。
Ryzen 7 260＋RTX 5070搭載モデル
TUF Gaming A16 FA608UPは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Home、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hzなど。ゲームや軽めのクリエイティブワークをこなしたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp 限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UP 16インチ RTX 5070 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UP-R7R5070A
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