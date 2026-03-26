Amazonセール情報大紹介！ 第1513回
寝具にお金をかけたくない人の現実解。山善の硬め高反発マットレスが6千円切り
2026年03月26日 18時00分更新
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【Amazonタイムセール】
山善（YAMAZEN）三つ折りマットレス「硬め高反発マットレス SOM3-S（LGY）」をチェック！
山善（YAMAZEN）の三つ折りマットレス「硬め高反発マットレス SOM3-S（LGY）」がAmazonで割引対象。参考価格6,999円のところ、14％オフの5,999円で販売中。
寝具は大切だと分かっていても、高額なモデルには手を出しにくいと感じる人は多い。今の寝心地の不満を解消したいなら、厚みや硬さといった基本条件を押さえた価格帯から見直してみるのもアリかも。
体が沈み込みにくい硬めの寝心地
寝返りをサポートする高反発フォームを使った硬めのつくり。体が落ち込みすぎにくく、柔らかい布団で沈み込みが気になっていた人でも使いやすい感触。
床に直接敷いて使いやすい10cmの厚み
厚さ約10cmのウレタンフォームを採用し、フローリングや畳の上にそのまま敷いて使いやすい。底付きしにくい密度のウレタンを採用し、敷き布団の買い替えとしても取り入れやすい。
三つ折り構造で干しやすく収納もしやすい
三つ折りにできるためコンパクトに収納でき、立てて風を通すこともできる。外側のカバーは取り外して洗えるため、日常的に使う寝具として扱いやすいのもポイント。
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